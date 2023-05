TVIL OM SPILL: Andreas Haugseng (i svart) omgitt av lagkamerater i Nærbø, Gustav Halvorsen (venstre) og Lars Thomas Line. Bak fra venstre: Torgeir Edland, Alvar Haugseng, Gustav Bergendahl og Tord Haugseng.

Kontraktsdrama mellom Nærbø og Elverum: − Pest eller kolera

Det er drama i sluttspillsemifinalen i håndball før kampene mellom Nærbø og Elverum har startet. I sentrum en kontroversiell overgangsavtale mellom klubbene om Andreas Horst Haugseng.

– Jeg har ikke lov til å svare på noe. Det er klubbene som må snakke, sier Andreas Horst Haugseng (24) til VG.

Nærbøs svært sentrale spiller gikk til Elverum før denne sesongen, men fikk lite spilletid og ble kjøpt tilbake i november i måned. Nærbøs styreleder bekrefter at det i overgangsavtalen ligger en sum klubben må betale om Haugseng skal spille mot Elverum denne sesongen. Østlendingen skriver at summen er 500.000 kroner.

– Dette er et beløp vi ikke kjenner oss igjen i, sier Nærbøs styreleder, Trond Knutsen, til VG.

Denne klausulen sier nå Norges Håndballforbund ikke er gangbar.

– Hvis en slik klausul eksisterer og blir benyttet her, så begrenser det forutsetningene for spill og det vil være i strid med vårt reglement og våre verdier. Et brudd på det vil føre til at saken havner i påtalenemnda, forteller leder i konkurranseavdelingen hos forbundet, Stig Quille, til TV 2.

EKS-ELVERUM: Andreas Horst Haugseng for Elverum mot Barcelona og Luis Frade (til venstre) tidligere denne sesongen.

Nærbø brukte ikke svært sentrale Haugseng i vinterens seriekamp mot Elverum og hadde bestemt at playmakeren heller ikke skulle på banen i sluttspillet mot den regjerende mesteren i Terning Arena lørdag.

Men etter Håndballforbundets uttalelse kan de i teorien bruke spilleren som har bidratt sterkt til oppsvinget klubben har fått i andre halvdel av sesongen. Nærbø er nok en gang klare for finalen i European Cup European CupEuropean Cup er rangert bak håndballens Champions League og Europaligaen. Den er ikke åpen for lag fra de ni høyest rangerte nasjonene..

– Dette er pest eller kolera. En veldig vanskelig situasjon, sier styreleder i Nærbø, Trond Knutsen.

– Hva er vanskelig?

– Vi trodde vi hadde en avtale med Elverum som var lovlig. Nå sier NHF at den ikke er lovlig. Det bestrider Elverum, sier Knutsen.

– Spiller Andreas Horst Haugseng mot Elverum?

– Det har vi ikke bestemt oss for.

Elverum har ikke svart på VGs henvendelse.

Ifølge Østlendingen kjøpte Nærbø Haugseng hjem for 200.000 kroner før jul. Han ble ofte et tredjevalg som midtback i Champions League-klubben.

– Sesongen har vært en berg- og dalbane for meg. Den største oppturen var at jeg fikk reise hjem igjen. Det var fint av Elverum å slippe meg. Jeg satte stor pris på at Nærbø ville ha meg hjem igjen.

– Hvorfor lykkes du ikke i Elverum?

– Det var en blanding av mange ting, men det var selvfølgelig også på grunn av jeg satt på benken eller tribunen i Elverum. Jeg ønsket å spille.

– Synes du Elverum-trener Børge Lund disponerte feil?

– Nei, så absolutt ikke. Han har mange spillere. Tobias (Grøndahl) er en fantastisk spiller og person. Han er landslagsspiller og jeg bærer ikke noe nag.