Jostein Sivertsen er daglig leder i Kolstad håndball og i hardt vær.

Tysk håndballtopp langer ut mot Kolstad: − Svært uærlig

Bundesliga-sjef Frank Bohmann mener Kolstad må ekskluderes fra Champions League om klubben ikke oppfyller sine kontrakter fullt ut. – Ser ingen grunn at vi skal ekskluderes, svarer Kolstad-sjefen.

Kortversjonen Bundesliga-sjef, Frank Bohmann, uttaler i et intervju med Kieler Nachtrichten at Kolstad Håndball bør ekskluderes fra Champions League dersom de ikke oppfyller sine kontrakter fullt ut.

Dette kommer etter at Kolstads økonomiske situasjon har vært i søkelyset, da klubben har måttet kutte i lønningene til sine stjerner.

Jostein Sivertsen i Kolstad uttaler i en melding til VG at han ser ingen grunn til at Kolstad Håndball skal ekskluderes fra Champions League, da de ikke har gjort noe ulovlig.

Kolstads pressekonferanse onsdag informerte om at klubben har kommet til enighet med spillerne om et lønnskutt. Vis mer

– Det er ikke bare et kontraktsbrudd med spillerne, men også et brudd med Flensburg, THW Kiel eller de andre som konkurrerer om et Wildcard til Champions League. Først etter å ha blitt tildelt et wildcard avslører de sin økonomiske situasjon. Det er svært uærlig.

Det er den harde dommen fra Bundesliga-sjef Frank Bohmann i et intervju med den tyske avisen Kieler Nachtrichten.

Intervjuet ble publisert onsdag kveld og kommer i kjølvannet av Kolstads økonomiske situasjon.

Den hardtsatsende klubben har den siste tiden vært i søkelyset, etter at det ble kjent at de må kutte i lønningene til de store stjernene de har hentet.

Sander Sagosen er blant stjernespillerne som må ta lønnskutt.

Kolstad fikk et såkalt wildcard til Champions League, altså en plass som tildeles en klubb som ikke er kvalifisert gjennom sportslige prestasjoner.

– Hvis klubben ikke oppfyller sine kontrakter fullt ut, må den ekskluderes fra Champions League, mener Bohmann.

Info Tidslinje: Kolstad og Champions League 7. juni: Kolstad vinner sluttspillet i Rema 1000-ligaen og kan søke om «wild card» til Champions League. Å vinne i Norge gir ikke automatisk plass i turneringen, og derfor måtte Kolstad håpe på å vinne Det europeiske håndballforbundets gunst. 13. juni: Søknadsfristen for å søke om «wild card» går ut, ifølge EHF. Til søknaden er klubbene nødt til å signere en erklæring om at de har penger til å gjennomføre sesongen og ikke har noen større gjeld. Den har Kolstad signert og levert til EHF. 20. juni: Kolstads plass i Champions League for sesongen 2023/24 tildeles gjennom wild card. Også 20. juni, ifølge VGs opplysninger: En melding går ut til spillernes representanter. Klubben er i en utfordrende situasjon og er nødt til å kutte kostnader. Som en del av kostnadskuttet, blir spillere og trenere bedt om å ta et lønnskutt på 30 prosent. 1. juli: Gøran Johannessen, Sander Sagosen og Magnus Abelvik Røds kontrakter i Kolstad trer i kraft. Fra nå har klubben langt høyere utgifter enn inntekter. 10. juli: TV 2 melder at Kolstad kutter 30 prosent i lønningene. 11. juli: Kolstad bekrefter lønnskuttene i en pressemelding. Vis mer

Jostein Sivertsen skriver følgende i en melding til VG onsdag kveld:

– Vi har respekt for at mange har meninger om Kolstad Håndball og den lønnsreduksjonen vi har gjennomført. Det skal de få lov til. Vi har fokus på oss selv, og vi er fortsatt sterk i trua på at dette skal vi få til. Ser ingen grunn til at Kolstad Håndball skal ekskluderes fra Champions League, for vi har ikke gjort noe ulovlig. Vi har vært ærlig hele veien på at vi ikke hadde noen «rik onkel» og det var ingen garantier.

Bohmann har ikke besvart VGs henvendelse.

13. juni sendte Kolstad inn erklæring til det europeiske håndballforbundet om at de hadde midlene de trengte for å gjennomføre sesongen. En uke senere fikk spillere og trenere i Kolstad beskjed om at klubben manglet inntektene til å finansiere den kommende sesongen.

Les også Skrev under på at de hadde penger: En uke senere kom varselet om lønnskutt TRONDHEIM (VG) 13. juni skrev Kolstad under på at de hadde nok midler til å gjennomføre sesongen og delta i Champions…

– Vi har ikke en dårlig økonomi per dags dato, men vi ser at inntektene ikke holder følge med kostnadene kommende sesong. Vi er overbevist om at vi kommer til å få til det her. Det var vi også da vi søkte til EHF. Vi kan stå inne for det, sa Sivertsen til VG tidligere onsdag.

Bohmann i Tyskland er ikke i tvil:

– Dette er et tilbakeslag for topphåndballen. Kolstad har allerede vunnet det nåværende mesterskapet med et lag som de ikke har råd til. Hvis de ikke skaffer mer penger, så må utelukkelse fra Champions League være konsekvensen. Ellers er ikke konkurransen troverdig, og vi vil få en konkurransevridning, sier han til KN.

Onsdag holdt Kolstad pressekonferanse, hvor de informerte om at klubben har kommet til enighet med spillerne om et lønnskutt: