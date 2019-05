NY TITTEL: Silje Solberg vant EHF-cupen lørdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Silje Solberg vant søsterduellen og sikret EHF-seieren

(Siófok-Esbjerg 26–21, sammenlagt 47–42) Den ungarske klubben Siófok ledet av tidligere Larvik-trener Tor Odvar Moen vant sin aller første tittel. Silje Solberg leverte en god kamp i mål da Siófok kunne juble for seier i EHF-cupen.

Den norske landslagskeeperen gikk av banen da ungarerne et kvarter før slutt ledet med komfortable åtte mål.

Silje Solberg vant også duellen med tvillingsøsteren Sanna Solberg, som bare satte to av fem skudd på henne. Marit Røsberg Jacobsen scoret fem, men de seks norske spillerne i Esbjerg var aldri i nærheten av tittelen. De må nå konsentrere seg å vinne finalen i det danske mesterskapet mot Ikast-Herning.

Med ni redninger lørdag har Solberg levert over 40 prosent redninger i de to finalene i den nest gjeveste europacupen. Hun har tidligere vunnet cupvinnercupen for danske Holstebro.

Tor Odvar Moen fikk ikke fornyet kontrakten med Larvik sist sesong. Midtveis denne sesongen fikk han med seg Bent Dahl i trenerteamet i den hardt satsende klubben i Ungarn.

– Det var litt tøft til å begynne med, men det har gått veldig bra etter hvert. Det var fint å få med Bent, sier Moen, som denne uken også kunne innkassere bronse i ungarske serien. Siófok gjorde en aldri så liten bragd da de nylig slo serietoer Ferencvaros på bortebane i Budapest.

– Tor Odvar har gjort en fin jobb og Bent er ekstremt flink på analyse, sier Silje Solberg . Hun sa først opp kontrakten med klubben, men har nå signert for ett år til i Ungarn.

Esbjerg startet friskt med Estavana Polman i scoringshumør. Men etter nederlenderens fire scoringer tok hjemmelaget over showet i håndballbyen ved Balatonsjøen.

Pauseledelsen var på 14–10 etter at Silje Solberg hadde vartet opp med fem redninger og den kroatiske stjernen – Andrea Kobetic (tidligere Penezic) – hadde vist sin klasse med med fire scoringer.

Etter pause kom tidligere Oppsal-keeper, Rikke Granlund, inn og reddet to straffekast fra Kobetic og den franske stjernen Estelle Nze Minko.

Men sistnevnte viste etter hvert sin klasse og ble kampens toppscorer med syv mål. Hun skal neste sesong til Györ, som lørdag knuste Vipers i Champions League-semifinalen.

Siófok får i stedet Zsuzsanna Tomori fra Györ i tillegg til Ferencvaros spanske stjerne, Nerea Pena. Mens Kjerstin Boge Solås kommer fra Tertnes.

