Veronica Kristiansen mister VM: – Det har vært et helvete

Veronica Kristiansen (29) blir ikke kvitt en halvannet år gammel skade. Nå ryker VM. Håndballprofilen har ikke spilt et minutt i høst, driver fortsatt bare med forsiktig trening, og har til tider kjent seg deprimert.

– Det har vært et helvete. Ekstremt frustrerende og slitsomt, beskriver Györ-spilleren som ikke har vært på banen siden Champions League-finalen sist vår.

Det norske landslaget mener Europas beste klubb ikke har vært forsiktige nok i bruken av Kristiansen. Hun spilte både EM for Norge og en hel sesong for Györ med smerter i lysken.

– Kommunikasjonsproblemer og forskjellige filosofier. Men vi vil ikke si at de har gjort noe feil, sier landslagslege Anne Froholdt til VG.

– Alle rundt meg ser hvor preget jeg er av dette. Det har vært en berg og dalbane. Den ene dagen bra. Den neste piss, sier Kristiansen – kjent for å elske både spillet og tøff fysisk trening. Nå må hun holde seg unna begge deler.

Bakspilleren fra Mjøndalen har blitt viktigere og viktigere for håndballjentene gjennom syv mesterskap siden 2013. Mesterskapet i Japan er hun sjanseløs på å nå. Det bekrefter Thorir Hergeirsson til VG:

– Vikki er i rehabilitering og det vil ta en til to måneder før hun er tilbake, melder landslagssjefen som tar ut VM-troppen 4. november.

– Jeg har slått meg til ro med at det ikke blir VM. Jeg trenger de to månedene på å komme meg tilbake i håndballform, sier hun.

Kristiansen fikk for et par uker siden en injeksjon med kortison. Hun håper nå at det skal knekken på smertene fra lysken og opp i bekkenet. Hun fikk de første problemene allerede i april 2018, spilte en hel sesong mer eller mindre med smerter, og skulle sist sommer være tre måneder uten håndball.

På sensommeren prøvde hun seg og fikk nye problemer. I september var hun på vei til å bli bra, men fikk et nytt tilbakefall. Problemet skal ligge i festet mellom senen og benet.

– Det er problemer gravide og fotballspillere kan oppleve. Jeg er ingen av delene, sier Kristiansen og mener skaden opprinnelig oppsto som en betennelse etter overbelastning. Lege Froholdt mener at denne type skader er på vei inn hos stadig mer eksplosive håndballjenter. Veronica Kristiansen har i flere sesonger vært landslagets raskeste spiller Hun løper 40 meteren på 5,02 sekunder.

– Jeg vet ikke om skaden kom på grunn av stor kampbelastning eller for mye trening. Sannsynligvis er det en kombinasjon, sier hun.

– Men dette er den første skikkelige skaden jeg har hatt. Nå må jeg bare være tålmodig. Jeg mister VM, men vet godt av 2020 inneholder sluttspillet i Champions League, OL og EM på hjemmebane. Jeg vil ha med meg alle tre, sier hun.

Men VM i Japan er avskrevet. Nora Mørk og flere av håndballjentene er også ute av mesterskapet. Veronica Kristiansen ble sist helg rørt da Amanda Kurtovic endelig debuterte for Györ etter fjorårets korsbåndskade. Heller ikke hun er aktuell for mesterskapet som Norge åpner mot Cuba 30. november.

– I desember skal Amanda og jeg trene håndball og kose oss med julestemning i Györ, sier Veronica Kristiansen.

Ved nyttårstider håper hun å være spilleklar igjen.

