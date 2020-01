PÅ VEI OPP: Petter Øverby (til høyre) har hatt en svært tøff høst. Men nå er han klar for å erstatte Bjarte Myrhol sammen med Magnus Gullerud. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Petter Øverby fra hjertesyk til forsvarssjef: – Jeg fikk sjokk

TRONDHEIM (VG) Han blir Norges forsvarssjef i EM. Men i sommer var Petter Øverby (27) hjertesyk, hadde forbud mot puls over 100, levde et liv i slow motion, og var borte fra håndballbanen i nesten fire måneder.

Nå er tometersmannen fra Grue likevel klar for en svært tøff oppgave. Sammen med Hedmark-kompis Magnus Gullerud (28) skal han erstatte kapteinen Bjarte Myrhol (37).

– Det var litt skummelt. Jeg ble stresset på hans vegne da det handlet om hjertet, sier Gullerud.

Strekspilleren var bare for noen måneder siden rammet av en infeksjon på bindevevet som er rundt hjertemuskelen. Det ble klart da han kom tilbake til den tyske Bundesliga-klubben Erlangen i begynnelsen av juli.

– Jeg tok meg en løpetur på ferie i sommer og kjente meg død. Jeg lot være å trene. Så kom jeg tilbake til Tyskland og var fortsatt «helt død» på trening. Pulsen min var altfor høy, forklarer han til VG. NTB siterer Øverby på følgende etter en visitt hos kardiologen:

– Legen var realistisk. Han sa at alternativene blant andre var behandling og ro eller kanskje bytte hjerte.

Til VG sier Øverby at han ble redd.

– Jeg fikk sjokk. Jeg trodde hjertet var helt fint og var ikke forberedt på dette. Jeg lurte jo på hvor alvorlig dette var. Legen sa at ved belastning så kan hjertet stoppe. Så jeg kunne ikke trene, forklarer han.

Fredag skal han i aksjon for kanskje verdens raskeste landslag mot i EM-åpningen mot Bosnia-Hercegovina. Men i juli og august levde han et liv i sakte film.

I tillegg måtte han være svært forsiktig med maten og særlig sjokolade. Han ville ikke opp fra 105 kg til sin gamle matchvekt som guttespiller – på 130.

TØFF TYPE: Petter Øverby er en av Norges tøffeste spillere. Her han vunnet en duell mot Danmarks forsvarssjef Henrik Møllgaard i Frankrike sist vinter. Foto: Stephane Pillaud

– Den første måneden skulle jeg holde pulsen under 100. Det var kjedelig. Jeg hadde jo allerede en høyere puls enn vanlig. Bare jeg reiste meg opp så var pulsen for høy. Jeg hadde pulsklokke og måtte bare tusle rundt i tempo som var helt latterlig lavt, forklarer han.

Først i oktober var han klar for sin første trening for sesongen: Den besto av til sammen seks minutter jogging med 120 puls. Delt i tre bolker. Så var økten over.

– Da var det bare dra hjem, forklarer han. Petter Øverby økte neste dag til totalt ni minutter jogging.

– Etter to uker med progresjon så var vi på den en vanlig mann i gaten vil kalle en trening: En halvtimes jogging. I tillegg tok jeg blodprøver, ultralyd og EKG på hjertet to ganger i uken. Det kom ingen reaksjon og jeg slapp løs i begynnelsen av november. Nå er jeg helt trygg på at dette går bra.

Øverby gjorde comeback for Erlangen i Tyskland. Han har spilt åtte kamper i Bundesliga. Men nå skal han ut i opptil ni tøffe EM-kamper på bare 16 dager.

– I klubben har det gått helt greit. Men så kommer jeg hit for å spille verdens raskeste håndball. Jeg har halvannen måneds grunnlag og har kjent på situasjonen. Men formen min blir bedre og bedre, sier han og innrømmer at «det var hardt å være Petter Øverby» i den raske kampen mot Danmark sist fredag.

– Det kommer seg. Nå har han fått noen kamper, sier Gullerud, som også mistet sesongens fem første uker. Han brakk en tå da han sparket i et stående volleyball-lokk på hallgulvet.

– En helt sprø skade, sier Gullerud.

Bjarte Myrhol er ikke redd for at de to lange skadeperiodene skal ødelegge for Øverby og Gullerud i EM.

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. «Gull» og Petter er to erfarne gutter som har vært med på mye, sier Bjarte Myrhol til VG.

– Jeg er veldig glad i Petter som spiller. Han er der ute med hele hjertet, beskriver Christian Berge.

Landslagssjefen plasserte for det meste Øverby på benken som trener i Elverum. Senere var strekspilleren med på VM-sølvet i Frankrike i 2017 uten å få spille. Han var ikke med i EM året etter. Først under VM i Danmark sist sesong kom Øverby på banen for Norge.

– Han vil være forsvarssjefen vår og vil også få litt spilletid i angrep, lover Berge.

Publisert: 08.01.20 kl. 17:49

