HEIER PÅ PAPPA: Magnus Jøndal storspiller i VM. Da er det hyggelig å ha med kona Emilie og deres snart to år gamle Sofie. Foto: Jostein Overvik

Magnus Jøndal har suksess med Sofie (1) på tribunen: – Det gir bedre harmoni

HERNING/OSLO (VG) Magnus Jøndal (30) øser inn i mål i håndball-VM. Alt tyder på at det hjelper å ha familien på plass i Boxen.

I fjorårets EM i Kroatia var lille Sofie bare ni måneder. Det ble lange uker borte fra henne.

Nå er mamma Emilie og Sofie på plass når pappa spiller - og etter 10-målsseieren over Østerrike fikk han noen minutter sammen med dem.

– Det er godt å se dem og få noen ord med dem, sier Jøndal til VG under tribunen i Boxen. Hans to nærmeste har de to siste kampene tatt bilturen opp fra hjemme i Flensburg for å se pappa storspille i VM.

Scoringsprosenten til venstrekanten har økt fra 53 i fjorårets EM (18 mål på 32 skudd) til formidable 91 prosent (20 mål på 22 skudd i Herning). Christian Berge mener at forskjellen kan være at Magnus Jøndal nå har sin lille datter og familien på plass.

Landslagssjefen gleder seg selv til hans familie kommer til Danmark. At VM går så nærme Norge - og Tyskland, der mange av de norske spiller, gjør at mulighetene for familiebesøk er gode.

– Det er en klar fordel at familiene kan komme på besøk. Du får energi av å møte dine kjære, sier Berge til VG.

– Facetime er ikke det samme! Jeg merker at vi får bedre harmoni i dette mesterskapet. Fordi vi er nærmere hjemme, får spillerne se sine familier.

Bjarte Myrhol har hatt besøk av sin kone og to barn - som bor i Skjern, bare en halvtimes kjøretur unna Herning, der Norge spiller sine kamper.

– Det var veldig hyggelig å ha dem her. Det var to trøtte barn som var på håndballkamp, sa strek-kjempen etter kampen mot Tunisia, der både kona Charlotte og de to barna Rasmus (6) og Veslemøy (4) var på tribunen.

Jøndal innrømmer at det ble lenge å være borte fra sine kjære under Kroatia-EM i fjor.

– Du kjenner på det, men sånn er det.

Myrhol og Jøndal er to av fem VM-spillere som har barn. Det har også Kristian Bjørnsen, Espen Christensen og Harald Reinkind. Og Henrik Jakobsen og Eivind Tangen (som er sammen med håndballspilleren Stine Skogrand) venter barn i vår.

Blant trenerne har både Christian Berge og Steinar Ege to barn og Børge Lund ett.

På kvinnelandslaget har det aldri vært flere mødre enn nå. Håndballforbundet prøver å legge til rette for opptrening etter fødsel. Håndballjentene har også gjennom mange mesterskap hatt besøk av familien under mesterskap. Heidi Løke fikk se sine to sønner i Nantes under EM før jul.

