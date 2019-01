UTE: Kent Robin Tønnesen (som her sitter mellom Kristian Bjørnsen t.v. og Christian O'Sullivan) ble skadet i hånden på fredagens trening - og er ute av håndball-VM. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Berge mister en av sine mest betrodde menn

2019-01-06

NORDSTRAND (VG) TV2-ekspert Bent Svele mener det er et tap for Norge at Kent-Robin Tønnesen (27) går glipp av VM.

06.01.19

– Christian Berge mister en av sine mest betrodde menn, sier Svele etter at Tønnesen ble skadet på trening fredag og må se VM fra TV-stolen.

– Kent-Robin er så rå og har det vinnerhodet, fortsetter Svele - men legger til at Norge heldigvis er godt forspent med venstrehåndsskyttere.

– Dette betyr at de andre må ta større ansvar. Men det er gode folk som kommer inn.

Harald Reinkind (26, THW Kiel) er tatt inn i troppen. På plass er fra før Eivind Tangen (25, Skjern) og Magnus Abelvik Rød (21, Flensburg-Handewitt).

– Jeg synes synd på Tønnesen, som har vært i en fantastisk form til nå, sier landslagssjef Christian Berge.

– Hva skjer nå?

– Tønnesen må erstattes. Tangen har litt av den samme x-faktoren, Magnus Abelvik Rød begynner å bli ordentlig bra - og så kommer Reinkind inn nå. Så får vi bare få fordelt rollene.

Kent-Robin Tønnesen vet ennå ikke om fingeren må opereres. Uansett er han ute av VM.

– Men det er tre veldig gode høyrebacker fortsatt. Jeg må bare støtte gutta. Men for meg er det selvfølgelig utrolig kjedelig. Jeg hadde gledet meg lenge til VM.

– Vi mister en av våre viktigste spillere, sier Eivind Tangen.

– Kent-Robin er en spiller som gjør fem-seks mål selv på en dårlig dag. Men vi andre må bare trykke til.

Tangen scoret seks mål på ti forsøk mot Nederland lørdag.

– Jeg utnyttet ikke sjansene i 1. omgang, innrømmet bergenseren.

Magnus Abelvik Rød satte ballen i nettet på fem av seks forsøk og gjorde en god kamp.

– Vi mister en klassespiller i Kent-Robin. Men vi som er de neste i rekken må bare ta ansvar. Vi må stå fram. Det har vi planer om å gjøre, sier Flensburg-spilleren.

Bredden i norsk herrehåndball om dagen kan best illustreres med at mannen som kommer inn i troppen for skadde Tønnesen, Harald Reinkind, til daglig spiller i den tyske storklubben THW Kiel.

Christian Berge har det med andre ord litt som Drillo med fotballandslaget på 1990-tallet ...

PS: Norge møter Brasil i Nordstrand Arena klokken 18.15 søndag.