Gull-Vipers’ store utfordring

ANALYSE: (Vipers – Gjerpen 28–23) Vipers tar Kristiansands første seriegull siden Start i 1980. Sesongen kan faktisk ende med fire titler. Så kommer den store utfordringen.

Tronskiftet er historisk.

Det er hele 19 år siden noen annen klubb enn Larvik – Bækkelaget i 1998–99-sesongen – vant selve seriespillet. NM-gullet ble sikret allerede i romjulen. Nå er Vipers favoritter til å ta sluttspillet også. Pluss finalen i den nest gjeveste europacupen. Katrine Lunde & co. har utvilsomt kapasitet til å slå rumenske Craiova i EHF-finalen.

Å sope med seg alle fire titler vil være imponerende godt jobbet. Larvik har ikke gjort noe bedre siden de vant Champions League og alle hjemlige titler for syv år siden.

Det er heller ingen tvil om at fremtiden ser lys ut. Sørlandsklubben har bygd opp en god organisasjon, har et stort publikum og brukbar økonomi. Men like utvilsomt: Utfordringene kommer garantert for en norsk klubb med Champions League-ambisjoner.

Den første blir å erstatte Kari Brattset. Strekspilleren fremstår for tiden som Norges beste kvinnelige håndballspiller. Neste sesong befinner hun seg hos konkurrenten Györ. Hittil er hun erstattet med Hanna Yttereng. Hun har fortsatt et høyt potensial, men her trenger Vipers en strekspiller på samme nivå som Brattset. Det finnes bare to av dem med norsk pass: Heidi Løke og Marit Malm Frafjord. Begge er midt inne i en toårskontrakt med henholdsvis Storhamar og Bucuresti.

Det er tøft å kjempe med klubbene ute i Europa om de beste spillerne. Lønningene er flere ganger høyere i de største klubbene i Ungarn, Romania, Russland, Makedonia og Montenegro. Og barrieren mot øst er for lengst brutt for norske jenter. Den nye er at de beste trenerne går samme veien. Både Tor Odvar Moen (Siófok) og Pål Oldrup Jensen (Debrecen) skal nå trene ungarske topplag.

Vipers mister foruten Brattset keeper Sakura Hauge og de to venstrehendte, Kristin Nørstebø og Pernille Wang Skaug.

Det er fornuftig av Vipers å hente unge norske spillere. Det er grunn til å ha forventninger om at 19-åringene Henny Reistad og Josefine Intelhus går rett inn og presterer til høsten. Men det trengs mer kvalitet og en bredere tropp. Marta Tomac er tilbake etter kneskaden og Emilie Hegh Arntzen bør kunne løfte seg et hakk fra sin første sesong på Sørlandet.

38-åringen Kristine Lunde-Borgersen går tilbake til jobben som assistenttrener etter sitt eksepsjonelle comeback ute på banen.

Ole Gustav Gjekstad vet alt om hva som venter i rollen som hovedtrener. 50-åringen skal pendle fra hjembyen Sandefjord tre år etter at han forlot Larvik med sin 24. tittel for klubben. Gjekstad har også tidligere hatt en pause fra trenerrollen og har erfaring fra hvilken omstilling det blir. En svært hektiske tilværelse og mye press venter ham i Agders hovedstad.

Vipers store minus i gull-sesongen: Tap i fem av seks kamper i Champions League. Dermed forsvant debutanten ut med et brak. Neste sesong handler om å få klubben videre til kvartfinalen og kanskje helt til Final Four (der Larvik ikke har vært siden 2015).

Samtidig skal Vipers holde skansen hjemme i Norge. Det er en øvelse de denne sesongen har klart bra–tross serietap for Tertnes og uavgjort mot Oppsal.

Men i kveld jubles det for Vipers og den helstøpte jobben trener Kenneth Gabrielsen har gjort med Kristiansands nye kjæledegger de to siste sesongene.

Det er bare å gratulere med seriegullet!