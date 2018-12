HJELPENDE HÅND: De ungarske jentene hjalp Norge onsdag ved å vinne over Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Norge nær EM-semi: Fikk hjelp av Ungarn

HÅNDBALL 2018-12-12T18:30:12Z

NANCY (VG) (Ungarn - Romania 31–29) På minst mulige margin er Norge på mirakuløst vis nære en semifinale i håndball-EM. Nå avgjør Tyskland det hele.

Publisert: 12.12.18 19:30 Oppdatert: 12.12.18 20:49

Györ-keeper Eva Kiss var banens store spiller og reddet semifinalehåpet for sine norske venninner Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Kari Brattset. Kiss ler når VG spør om hun forventer et kyss fra de norske jentene nå.

– Jeg tror i hvert fall de sier takk, sier hun. Hun tvang en rumensk straffe i tverrliggeren i sluttsekundene, men Ungarns playmaker Aniko Kovacsics satte ikke i gang en kontring. Hadde Ungarn bare scoret et mål til ville Norge allerede vært klare for ferdagens semifinale i Paris.

– Vi hadde kalkulert på forhånd, sier Kiss. Romania gikk en dobbelt smell. Storskytteren Cristina Neagu ble båret ut med en skade i høyre kne - hun har tidligere vært operert i det venstre.

Etter en svak start på mesterskapet med tap for Tyskland og Romania i gruppespillet, hadde Norge et «umulig» utgangspunkt før hovedrunden i Nancy. Men i denne byen har Norge knust all motstand , og vunnet tre av tre kamper. Derfor var det et ørlite håp om å gå til semifinale-plass på målforskjell onsdag kveld.

Hovedpremisset? Ungarn måtte slå Romania.

Det gjorde de. Med to måls margin. Dermed er Norge nære spill i semifinalen i Paris, fredag.

Norge hadde imidlertid vært klare allerede dersom Ungarn hadde scoret ett(!) fattig mål til.

På et tidspunkt var de hele fem mål foran. Én ekstra scoring hadde gjort at Norge uansett ville vært foran motstanderne på tabellen over målforskjell innbyrdes mellom lagene.

VG Live : Nederland - Tyskland 21:00. Vi følger kampen her .

Slik avgjøres det:

Alternativ 1 - Norge videre: Det siste som gjenstår : At Tyskland slår Nederland i den siste kampen som går 21:00. Da vil smått utrolige fem lag alle ha seks poeng i gruppen. Dermed vil Norge gå videre på målforskjell, og faktisk vinne gruppen.

Alternativ 2 - Norge ut: Dersom Nederland vinner, ryker Norge på det samme grunnlaget.

Det er altså den innbyrdes målforskjellen mellom de lagene som ender på seks poeng som vil avgjøre. Dersom Nederland går opp på åtte poeng, vil Norge miste målene i den kampen. Da ryker Norge mot Romania, som de tapte for tidligere i mesterskapet.

Norge fikk den foreløpige hjelpen de trengte - og ba om, etter de selv slo Spania i ettermiddag:

– Hvis Ungarn hjelper oss i kveld så kommer mange av oss å hylgråte fordi betyr så sinnssykt mye. I mellomrunde har vi jobbet på og koblet oss sammen både mentalt og fysisk, sa Veronica Kristiansen til VG før Ungarn - Romania.

Dette sa Camilla Herrem til ungarerne før kampen:

Løftet seg

Nå er troen tilbake i det norske laget. Spillemessig har de løftet seg enormt. Thorir Hergeirsson snakker varmt om spillerne sine, og mener de har respondert optimalt på den svake mesterskapsåpningen.

– Nå synes jeg vi er skikkelig gode. Så vi vil jo gjerne få muligheten til å forsette å vise oss frem, sa Stine Bredal Oftedal.

Vertsnasjon Frankrike, Sverige eller Russland vil bli Norges motstander i semifinalen, dersom de kommer dit.

Nå avgjøres alt under Tysklands møte med Nederland.

De norske jentene er spente i kveld: