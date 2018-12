Oftedal etter at semifinaledrømmen ble knust: – Kan ikke skylde på noen andre

HÅNDBALL 2018-12-12

NANCY (VG) (Nederland – Tyskland 27–21) Med Nederlands seier over Tyskland må Norge spille kamp om femteplassen istedenfor EM-semifinale i Paris. Kaptein Stine Bredal Oftedal (27) hadde en dårlig følelse allerede tidlig i Tyskland-kampen.

Publisert: 12.12.18 22:19

– Vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv. Å tape åpningskampen (mot Tyskland) med ett mål, og ikke være til stede fysisk, det tenker jeg at «sånn bommer ikke vi på», sier hun til et samlet pressekorps utenfor hotellet i Nancy.

– Jeg fikk en ganske dårlig følelse, ganske fort, sa hun etter at tyskerne tapte klart mot Nederland.

Først så håndballjentene at Ungarn var ett fattig mål unna å sende Norge til semifinale med 31–29-seier over Romania . Deretter fulgte de spent med fra hotellet. En tysk seier ville Norge sendt til semifinale. Slik gikk det ikke.

Men Norge-trener Thorir Hergeirsson ville ikke snakke om marginer.

– Vi tapte dette mot for eksempel Tyskland. Det er der drømmen ryker egentlig. Vi kan ikke skylde på Ungarn for at ikke de vinner med tre mål. Det er veldig fort gjort å sette fingeren på den (Tyskland) kampen. Vi hadde tålt Romania-kampen (23–31-tap) om vi hadde vunnet mot Tyskland, sier landslagstreneren.

– Men det var ikke godt nok for å nå en semifinale. Og jeg vil ikke bruke marginer som et ord på det. Vi var for langt unna, fortsatte Hergeirsson og la til at hele troppen naturligvis er skuffet.

– Alle blir skuffet, det er helt opplagt. Når målene er satt høyt og ambisjonene er store, så er det klart at vi blir skuffet. Men det som ikke knekker deg, styrker deg, sa islendingen.

Dermed skal Norge i stedet møte Sverige i kampen om femteplassen.

– Det tror jeg blir litt rart. Men det er nå en gang den kampen vi skal spille, konkluderer Oftedal.

– Jeg vil se det samme som i hovedrunden: Det handler om å ha stolthet, ære og at vi har lyst til å komme høyest mulig og se lavest mulig tall. Så kan det hende at den blir viktig når vi kommer lenger, med tanke på OL, mener Hergeirsson.

Han fikk spørsmål om han hadde gjort seg noen tanker om hvorfor mesterskapet gikk som det gikk, og at Norge fikk den elendige starten i gruppespillet. Men noen analyse ville ikke landslagssjefen begi seg ut på.

– Dere har jo analysert ferdig, så dere har alle svarene, sa han tørt til pressen, men med et lurt smil på lur.

Hverken Nederland eller Tyskland imponerte nevneverdig i Nancy.

Men mye takket være en aldeles glitrende Tess Wester mellom stengene, gikk det oransjetrøyenes vei.

Keeperen, som ble kåret til banens beste også i den viktige seieren over Romania, stengte buret for Nederland og sikret gruppeseieren.

Det er ikke bare på banen at 25-åringen vekker oppmerksomhet:

Med åtte poeng er Nederland gruppevinner. Norge har i likhet med Romania og Ungarn seks poeng, men rumenerne blir nummer to med bedre målforskjell.

Én fattig scoring til Ungarn mot Romania ville vært nok. Det samme ville det vært om Norge tapte med et mål mindre mot Romania, eller om Norge vant med flere mål mot Ungarn.

Nå møter de altså Sverige på fredag. Med vertsnasjon Frankrikes overbevisende seier over Serbia, ble svenskene ble nummer tre i sin gruppe til tross for storseieren mot Russland.

