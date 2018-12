MATCHHELT: Målvakt Tess Wester sto en kjempekamp og ble kåret til banens beste da Nederland slo Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nederland slo Romania: Semifinale-håpet gikk på en stygg smell

NANCY (VG) (Nederland-Romania 29–24/Ungarn-Tyskland 26–25) Nederland fikk sin beste spiller skadet, men vant likevel en klokkeklar seier over Romania. Dermed blir Norges vei til semifinalen enda vanskeligere.

– Jeg orker ikke å tenke på det en gang, sa Veronica Kristiansen før kampen da VG spurte hvordan hun ville reagere på nederlandsk seier i nøkkelmatchen i Nancy. De norske jentene hadde pressetreff før kampen og var i treningshallen da det gikk akkurat slik det ikke skulle.

– Om det holder, eller ikke, får tiden vise. Så lenge det er håp, beholder vi troen. Uansett skal vi forsøke å plassere oss høyest mulig i EM, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson i en uttalelse sendt ut via NTB.

Etter det rumenske sammenbruddet må følgende skje for at Norge skal bli blant de to lagene i hovedrunden som når EM-semifinalen.

1. Norge må slå både Nederland (tirsdag) og Spania (onsdag).

2. Romania må ta minst tre poeng mot Spania (tirsdag) og Ungarn (onsdag).

3. Tyskland må slå Nederland (onsdag). I så fall vinner Romania puljen mens både Norge, Nederland og Tyskland ender på seks poeng. Alle vil da ha slått hver andre og de tre lagene rangeres på innbyrdes målforskjell. Her er Norge foreløpig på minus ett mål.

Men én ting plager de nederlandske spillerne:

Stillingen i hovedrunden Nederland 6 poeng, Romania 4, Tyskland 4, Ungarn 4, Norge 2, Spania 0.

4. En liten mulighet er også at Romania ikke reiser seg etter sammenbruddet mot Nederland. Hvis de taper sine to siste kamper – eller tar bare ett poeng mot Spania og Ungarn – så vil de ikke ende høyere enn fem poeng. Romania bør for Norges del ikke ende på seks poeng. Etter tapet på åtte mål mot Cristina Neagu & co. vil Norge ved poenglikhet hverken komme foran rumenerne på innbyrdes oppgjør (to lag) eller eventuelt innbyrdes målforskjell (flere lag på seks poeng).

5. Det finnes en mikroskopisk mulighet for at fem lag ender på seks poeng. Noe slikt har ikke skjedd før. I tilfelle avgjør innbyrdes kamper og målforskjell mellom Nederland, Romania, Ungarn, Tyskland og Norge.

Noémi Háfra og Ungarn gjorde sin del av jobben for Norge. De reiste seg etter kjempesmellen fredag. 20-åringen Hafra avgjorde dramaet mot Tyskland ved å score 26–25-målet i siste sekund. Da lød det jubelrop på det norske spillerhotellet.

– Vi måtte juble. Vi fulgte med med på liveoppdateringene på mobilen og trodde først det hadde blitt uavgjort, sier Veronica Kristiansen.

Etter bare åtte minutter av den neste EM-kampen måtte Nederlands beste spiller, playmakeren Nycke Groot, ut med det som så ut til å være en hjernerystelse. Hun kom aldri tilbake i kampen og nå er spørsmålet om hun kan spille mot Norge tirsdag.

– Vi vet ikke hvor alvorlig det er, sier Nederland-trener Helle Thomsen til VG.

Men lagvenninnene fortsatte å håndtere Romania godt selv om de mistet Györ-profilen som scoret to av de tre første målene.

Cristina Neagu var slettes ikke god i den første omgangen. Den rumenske storstjernen bommet på fem skudd, gjorde flere personlige feil og trøblet i forsvar. Dermed ledet Nederland 11–10 ved pause.

Nederland-keeper Tess Wester fortsatte storspillet og etter 38 minutter ledet de med fem mål. Estavana Polman traff med skuddarmen og det begynte å se mørkt ut for Norge. Etter 41 minutter ledet Nederland hele 19–13.

– Vi møtte de norske jentene lørdag og de var i et godt humør. Vi har aldri slått Norge. Så det blir en tøff kamp, sier Wester foran tirsdagens kamp.

– Forsvaret vårt var tigre og vi var gode fremover også, mener Polmann som endte på fem scoringer.

Resten av kampen gikk glatt. Nederland som de ville. Til de norske håndballjentenes fortvilelse.

– Vi holder fokus på det vi kan gjøre noe med, nemlig å forsøke å vinne de to neste kampene. Hele gjengen er innstilt på å vise vårt beste mot Nederland og Spania, sier Hergeirsson.

Nycke Groot ble skadet i en kollisjon med en lagvenninne:

Nederland har vunnet fire strake EM-kamper etter at den svært viktige strekspilleren Yvette Broch la opp rett før sesongstart. De overrasket også den hollandske landslagssjefen.

– Kjemperespekt til jentene. Vi visste EM ville bli vanskelig. Men vi har tatt en kamp av gangen og aldri vært så rolige i et mesterskap. Vi vet fortsatt at vi kan ryke ut av EM. Men det vil vi leve godt med, sier Helle Thomsen.

Hun trener til daglig Molde i eliteserien. På Nederlands laglederbenk har hun med seg Larviks keepertrener Lene Rantala.

– Norge har et kjempebra lag. Så det blir en vanskelig oppgave. Jeg har sett alle Norges kamper. De har også hatt sine utfordringer. Media har gått hardt på dem, men jeg synes Norge fortjener respekt, sier Helle Thomsen.

– Hvem ender i semifinalen?

– Jeg håper jo det blir oss. Men jeg har ikke oversikt over de andre lagene, svarer Thomsen som rett før VM skrev ny kontrakt med Molde til sommeren 2020. Klubben mottar stor støtte fra milliardær Kjell Inge Røkke.

– Jeg elsker Norge, sier den danske treneren.