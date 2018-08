GIR SEG: Kjersti Arntsen og Guro Røen avslutter dommerkarrieren. Her fra november 2017 i en firenasjonersturnering i Sotra Arena. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Norges beste dommerpar legger opp: – Har ikke noe å strekke oss etter

Norges høyest rankede dommerpar, Kjersti Arntsen (38) og Guro Røen (31) har brått bestemt seg for å avslutte dommerkarrieren. Årsak? De tror ikke de i nærmeste fremtid får dømme internasjonal herrehåndball.

Dommerparet har dømt i alle internasjonale kvinnelige mesterskap de siste seks årene, OL-finalen i Rio for kvinner, og her hjemme har de lenge dømt i Eliteserien for herrer.

I 2017 ble Charlotte og Julie Bonaventura historiske da de dømte VM for herrer i Frankrike. Samme drøm har Arntsen og Røen hatt.

– Vi er drevet av nye utfordringer og har hatt ambisjoner om å dømme herrer internasjonalt. Også har det kommet signaler internasjonalt om at det ikke er realistisk i nærmeste fremtid, og da synes vi det er tidskrevende når vi ikke føler vi har noe å strekke oss etter. Da vil vi prioritere annerledes, sier Kjersti Arntsen til VG.

– Hva synes dere om at det er sånn?

– Jeg har egentlig ikke noen spesiell kommentar til det annet enn at vi har levert i de kampene vi har hatt både på dame- og herresiden her hjemme og det er det vi støtter oss til. Vi vet at Norge har fightet for at vi skal få dømme menn internasjonalt, svarer hun.

Det er det internasjonale håndballforbundet (IHF) som nominerer dommere til mesterskap, mens det er det europeiske håndballforbundet (EHF) som nominerer til Champions League. Til precampen før VM for herrer i januar, har IHF nominert Lars Jørum og Håvard Kleven , det dommerparet som i Norge er rangert som nummer to bak Kjersti Arntsen og Guro Røen.

– Vi er ikke kjent med at de er ute av det perspektivet, men vi har registrert at de ikke er tatt ut til VM for herrer i Danmark og Tyskland i 2019. Og det betyr ikke at de er ute, men at IHF har valgt et annet norsk par for å delta på den precampen. Overraskelsen fra IHF var meget stor da jeg måtte meddele at Kjersti og Guro legger opp, sier dommersjef i NHF, Ove Olsen, til VG.

Av 43 dommerpar som er ført opp som internasjonale dommere for det europeiske forbundet i 2018, er kun åtte kvinner.

IHF har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

– En vanskelig avgjørelse

Dommerparet forteller til VG at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Vi har fått vært med på så utrolig mye og det har vært en stor del av livet vårt i flere år. Men det er all in or nothing. Det kreves så mye å være på toppen, og når man har oppnådd det som er mulig vil vi gjøre andre ting sier Røen.

De forteller at karrierehøydepunktet var sesongen 2015/2016 da de dømte VM i desember 2015, Champions League-finale i mai 2016 og OL-finale i Rio i august 2016.

– Brått og uventet

Dommersjef Olsen forteller at beskjeden om at landets beste dommerpar legger opp kom brått på.

– Utrolig trist, det er ikke noe annet å si om det . De har vært vårt fremste par de siste årene med VM og OL-deltakelse, og har representert Norge på en utmerket måte, sier Olsen.

– Opplever du at det er en holdning internasjonalt at man ikke ønsker kvinnelige dommere for menn?

– Nei, det medfører ikke riktighet at holdningen er at kvinner ikke skal dømme menn internasjonalt. Det franske dommerparet som skulle dømme en eller to kamper i VM i 2017, endte opp med 4-5 kamper, så det føler jeg ikke. Man er mer og mer opptatt av flere kvinnelige kampledere. Og Guro og Kjersti er ressurssterke, de er gode på mange plan som gjør at de har alle forutsettinger for å være med her. Og det jeg synes speiler det veldig godt er aksepten de har fra herrespillere i Norge, hvor de fire år på rad er blitt årets dommerpar. Så vi er ikke kjent med at det ligger noen begrensinger her.