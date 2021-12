Norge til VM-kvartfinalen: Reistad snudde marerittet

CASTELLÓN (VG) (Nederland-Norge 34–37) Hun var plassert på benken fra start. Men etter 10 minutters krisestart kom Henny Reistad inn. 22-åringen ledet snuoperasjonen som sendte Norge til VM-kvartfinalen.

Reistad grep taktstokken da en uvanlig blek Stine Bredal Oftedal forsvant ut på benken tidlig. Nå venter det russiske håndballforbundet (ROF) i Granollers onsdag. Der kan Norge få en saftig revansje for tapet i OL-semifinalen.

– Det er deilig, sier Reistad enkelt til VG om egen innsats etter å ha scoret ni mål for Norge mandag kveld.

Nora Mørk mener måten Reistad sto frem på var helt «fantastisk».

– Hun var helt avgjørende i dag. Måten hun kommer inn på og er så aggressiv på mål, det gjør egentlig at kampen snur. Når hun er aggressiv, så blir vi andre også aggressive. Hun gikk virkelig foran i dag, sier Mørk.

For det startet kriseaktig for Norge - med Reistad på benken. Nederlenderne spaserte gjennom et passivt norsk forsvar og Katrine Lunde slapp inn åtte baller på rad.

– Vi hang ikke med i starten i det hele tatt, sier Veronica Kristiansen til VG.

– De fikk en pangstart, mens vi sto og så på, sier Mørk om starten på kampen.

– Det var ikke noe gøy å se på når man har en plan fra start og man ikke helt får det til. Man blir litt satt ut av det, men heldigvis har vi spillere som kan komme inn og gjøre en god jobb. Det ser vi at hjelper oss veldig, sier Reistad.

Nederland ledet en stund 11–5 og hadde styrt alt.

– En fryktelig start, mente Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen.

Allerede etter 10 minutter måtte Thorir Hergeirsson ta time out og kaste kampplan A rett i søppelbøtten. Ut forsvant også Stine Bredal Oftedal og etter hvert også mangeårige nøkkelspillere som Veronica Kristiansen og Kari Brattset Dale.

– Det var litt slik at uansett hva vi prøvde på, så mistet vi mange baller. De fikk mange kontringer, og vi klarte ikke helt å komme oss oppå. Vi visste ikke helt hvor vi skulle starte, men så klarte vi å sette forsvaret litt tettere og da ble det bra, sier Camilla Herrem.

– Jeg er sykt imponert over de som kommer utpå og virkelig tar ansvar. Det er en fantastisk god følelse. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier rogalendingen.

HYLLER REISTAD: Nora Mørk kunne juble for ni scoringer fra Henny Reistad i mandagens kamp.

Silje Solberg entret mål og klarte etter hvert å få opp seks redninger. Det utlignet nesten det soleklare overtaket keeper Tess Wester hadde skaffet Nederland.

– Hun bidra med en litt annen energi enn Katrine Lunde hadde, sa eks-målvakt Ole Erevik i TV 3s studio.

Inn kom også Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Vilde Ingstad og Malin Aune. Nora Mørk ble værende i et angrepsspill der Reistad grep taktstokken, scoret tre mål og satte to straffer.

Også Camilla Herrem kom bra fra 1. omgang med fire scoringer på stripe og 17–17 på resultattavlen. Norge hadde hentet forspranget. Med 12–6 til Norge i avslutningen av omgangen var håpet om VM-kvartfinalen med jentene inn i garderoben.

Brattset Dale og Kristiansen (forsvar for Mørk) fikk sjansen igjen fra starten i 2. omgang. Etter 34 minutter og 20 sekunder tok Norge ledelsen for aller første gang. Reistad steg til værs og banket ballen ned i hjørnet.

Så kontret hun inn tomålsledelse.

Silje Solberg fortsatte med redningene og Camilla Herrem fulgte opp med en nydelig trippel: Kontringsmål, skudd i tomt nederlandsk bur og en glimrende scoring fra venstrekanten.

Hun ble fulgt opp av Malin Aune som drev prikkskyting og scoret tre kjappe fra motsatt side.

Men Norge traff ikke perfekt i forsvarsspillet. Nederland fant igjen både tid og rom bak de norske jentene. Dermed måtte Hergeirsson fram med en ny timeout på stillingen 27–28 12 minutter før slutt.

Da ga han Reistad en pause mens Emilie Hegh Arntzen serverte Brattset Dale til straffekast. Den knuste Nora Mørk i mål.

Nederland hang på mens Nora Mørk sto frem med fire mål på slutten. Silje Solberg avsluttet målfesten med å sette inn Norges 37. og siste fra egen målgård.

VG-børsen

Silje Solberg 6

13 redninger/36 skudd - 1 mål

Katrine Lunde 1

0 redninger/10 skudd

Henny Reistad 9

9 mål/10 skudd - 2 feil

Emilie Hegh Arntzen 7

3 mål/4 skudd

Veronica Kristiansen 5

0 mål/1 skudd

Nora Mørk 7

8 mål/13 skudd - 3 feil

Stine Bredal Oftedal 4

1 mål/1 skudd - 1feil

Malin Aune 6

4 mål/4 skudd

Kari Brattset Dale 6

2 mål/5 skudd

Vilde Mortensen Ingstad 6

1 mål/2 skudd

Marit Røsberg Jacobsen 4

0 mål/1 skudd

Camilla Herrem 7

7 mål/9 skudd

Sanna Solberg-Isaksen 5

0 skudd

Kristine Breistøl 4

0 mål/2 skudd

Maren Aardahl 6

1 mål/1 skudd

Thorir Hergeirsson (trener) 6