FLERE SMITTET: De norske jentene feirer 29–17-seieren over Slovenia sist uke. Nå er flere spillere og ledere smittet av corona.

Minst fem coronasmittet i håndballjentenes tropp etter landskamper: − Kjedelig

Minst fem fra håndballjentenes tropp er coronasmittet etter forrige ukes landskamper mot Slovenia. Det bekrefter landslagslegen. Minst en av Vipers-spillerne er blant de smittede.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

Alle de smittede må nå isolasjon i forhold til reglene i det landet de befinner seg i. Landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter saken overfor VG.

– Det er ikke annet å melde enn at dette er en påminnelse om at covid ikke er over ennå!, skriver Hergeirsson i en sms.

– Det er kjedelig. Det er spesielt at vi i Vipers har klart oss i halvannet år uten noen smitte i kampsammenheng. Men nå som alle er vaksinerte kommer det plutselig. Det tyder på at vi må være veldig forsiktige fortsatt, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad som har minst en av sine spillere smittet.

Hergeirsson henviser videre til lagets medisinske apparat.

– Fem fra spillerne og støtteapparatet har testet positivt. Og så venter vi på svar for et par som har testet positivt på en hurtigtest, men som ikke er bekreftet på PCR ennå, sier landslagslagslege Nils Ivar Leraand.

Han opplyser at også en slovener har testet positivt for corona etter at Norge og Slovenia møttes i EHF Euro Cup sist. Leraand mener at smitten antagelig oppsto i Norge.

Håndballjentene ble samlet i Oslo mandag i forrige uke før de slo Slovenia i Bærum sist torsdag. Norge vant også returmøtet i Ljubljana søndag.

– Folk begynte å bli syke lørdag og søndag, forteller legen.

– Dette er kjedelig. Vi har kjørt strengere enn regelverket er i Norge og alle var fullvaksinerte. Men det er likevel vanskelig, sier Leraand som selv ikke var til stede på de to kampene. Norge hadde ikke med seg lege på håndballjentenes to første kamper etter OL.

Ole Gustav Gjekstad avlyste tirsdagens formiddagstrening i Kristiansand. Klubbens seks spillere i de to landskampene ble sendt til coronatest.

– Vi har fått bekreftet at en av spillerne har testet positivt. Vi vet ikke hva som blir resultatet av de fem andre testene, men vi frykter at minst en spiller til er smittet av corona, sier han.

– Vi var heldigvis i forkant, samlet ikke laget og testet landslagsspillerne våre på mistanke, sier Gjekstad.

– Det er vanskelig å si hvor smitten kom fra, men det er sannsynlig at de ikke ble smittet på søndag i Slovenia. Smitten kom nok i Norge, sier også Gjekstad.

Vipers skal etter planen møte Flint Tønsberg i eliteserien onsdag og spiller lørdag Champions League hjemme i Aquarama.

– Jeg håper ikke dette får noen påvirkning på kampene vi skal spille. Men det vet vi jo ikke, understreker han.

Veronica Kristiansen og Silje Solberg ble begge smittet av viruset foran EM sist sesong. Begge kom til hektene og spilte etter hvert sentrale roller da Norge vant EM-gullet i Danmark.