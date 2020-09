VARM MOTTAGELSE: Luc Abalo ble mottatt hjertelig da han ankom Elverum med Nils Kristian Myhre fra den sportslige ledelsen. Foto: Magnus Stenseth

Luc Abalo om sjokkovergangen: – Ble fascinert av Elverum

Han har to OL-gull, tre VM-titler og tre EM-seire i bagasjen. Nå har Luc «Skywalker» Abalo landet i Norge. Klar for et siste eventyr i Elverum etter sommerens sjokkovergang.

Onsdag ettermiddag ankom 36-åringen Gardermoen. 10 mil lenger nordøst ble han hjertelig mottatt av supporterklubben i Taiga’n. De sto i flaggborg da franskmannen ankom sitt nye hjem rett ved Glomma.

– Jeg ønsket å forlenge karrieren, og ble fascinert av Elverum da vi møtte laget i Champions League i fjor. I tillegg har jeg alltid syntes at Norge er et spennende land, sier mannen som er blitt medlem av den franske æreslegionen etter prestasjonene på høyrekanten.

Han kommer til en annen verden. Elverums 21 000 innbyggere utgjør mindre enn én prosent av Paris’ 2,2 millioner.

– Koselig, og stor entusiasme. Jeg hadde ikke forventet en så fantastisk mottagelse, sier Abalo til VG gjennom klubben.

SIGNERTE: Abalo signerte drakter i sitt første møte med fansen i Elverum. Foto: Magnus Stenseth

Med en coronatest tok den spenstige høyrekanten fatt på sitt nye liv i Norge etter åtte år i storklubben PSG. Han kjenner ikke noen av sine nye lagkamerater.

– Nei, men jeg vet hvem Alexander Blonz er, fra det norske landslaget, sier han.

Blonz gleder seg stort over å få Abalo på motsatt kant.

– Det blir gøy. Han er den første jeg spiller med på klubblag fra så høyt nivå. Jeg håper det blir flere etter hvert, sier 20-åringen til VG.

– Han har en helt vill spenst. Kallenavnet «Luc Skywalker» sier alt, mener Blonz som har fransk far og behersker språket:

– Abalo har vært en av verdens beste spillere i mange år. Så det er mye å lære av ham.

Luc Abalo selv er usikker på hva som er den største forskjellen mellom PSG og den norske Champions League-klubben.

– Jeg vet ikke, for det er min første dag her. PSG er selvsagt en større klubb, men begge klubber er veldig profesjonelle.

Søndag skal han etter planen debutere mot Kolstad for serielederen som har åpnet sesongen med tre strake seire. Torsdag i neste uke møter Elverum Porto på bortebane i Champions League-åpningen. Uten å ha deltatt i sesongoppkjøringen mener Abalo at han kan bidra med mye.

– Erfaring, et ønske om å vinne håndballkamper og forhåpentlig noe kvalitet, sier han etter å forberedt sesongen med Paris-klubben Tremblay. Svenske Christpher Hedberg har startet sesongen godt på Elverums høyrekant.

For å få til denne kontrakten bruker Elverum den norske skattelovens bestemmelse om såkalt kunstnerskatt for artister som ikke befinner seg mer enn et halvt år i landet.

HEI, NORGE: Luc Abalo landet på Gardermoen onsdag ettermiddag. Foto: Elverum Håndball

Ballkunstneren slipper med 15 prosent skatt så lenge han i løpet av ett år ikke fysisk befinner seg i Norge mer enn 183 dager fra ankomsten. Det betyr ifølge Nils Kristian Myhre i Elverums sportslige ledelse at Abalo blir i Elverum til sesongslutt.

– Planen er at han skal spille det som er av kamper denne sesongen. Så drar han ut av landet i forbindelse med jul, påske, VM i januar og tre internasjonale uker med landslaget. Vi tror dette skal gå fint.

Myhre avviser at Abalo er spesielt dyr. TV 2 har tidligere anslått en netto årslønn på en halv million pluss fri bil og leilighet. I Elverum skal storstjernen bo i Sentrum Park en langpasning unna bredden av Glomma. Der bor også flere andre Elverum-spillere.

Luc Abalos store mål er Tokyo-OL neste sommer. Han utelukker ikke helt at det kan bli en sesong til ved Glommas bredd.

– Det vil tiden vise. Ingenting er umulig, sier den franske stjernen.

Publisert: 09.09.20 kl. 18:55 Oppdatert: 09.09.20 kl. 19:06

