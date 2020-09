PREMIERE-SEIER: Nora Mørk og Vipers åpnet Champions League med seier i Ljubljana sist lørdag. Fra venstre bak Ragnhild Valle Dahl, Hanna Yttereng og Heidi Løke, som var premierens store spiller med sine ni scoringer. Foto: Borut Zivulovic, NTB SCANPIX

Corona-støtte: Håndballforbundet gir Elverum og Vipers inntil én million kr.

Corona-utgiftene til Elverum og Vipers Kristiansand i Champions League kan bli svært høye. Nå får Norges to beste håndballklubber inntil én million kroner i støtte av forbundet.

Nå nettopp

Norges Håndballforbund har rundt 70 millioner kroner i egenkapital og bruker pengereserven aktivt for å døyve konsekvensene av pandemien.

– Utrolig flott at forbundet er med og bidrar. Ofte «kriger» vi med dem, men her synes jeg de skal ha all honnør for den jobben de gjør, sier Terje Marcussen i Vipers.

– Denne støtten er helt avgjørende for oss. Dette er fortsatt krevende, men vi går inn i Champions League med en langt større trygghet, mener Nils Kristian Myhre i Elverums sportslige ledelse. Klubben åpner Champions League mot Porto på bortebane torsdag. Vipers slo Krim 27–26 i Slovenia sist lørdag.

Håndballpresident Kåre Geir Lio svarer slik på VGs spørsmål om den økonomiske krisepakkene til de to toppklubbene går utover annen aktivitet.

– Selvfølgelig ikke. Vi har økte markedsinntekter og økt medlemsmasse. Vi har en økonomi som gjør at vi kan bruke penger mer treffsikkert og utviklingsorientert, sier håndballpresidenten og minner om at to andre økonomiske tiltak NHF har gjort i coronakrisen:

– I denne vanskelige tiden har vi innført en ordning der klubbene på de øverste nivåene sparer syv millioner kroner i påmeldingsavgifter. Vi har også laget et fond på syv millioner for dem som sliter mest med lisensinnbetalinger og den type ting.

KLAR FOR EUROPA: Luc Abalo debuterte for Elverum med to mål mot Kolstad søndag. Torsdag venter Porto i Champions League. Til venstre Nils Kristian Myhre. Foto: Magnus Stenseth

NHF-støtten er ifølge Lio innrettet slik at eventuell støtte fra norske myndigheter skal trekkes fra. De to norske klubbene er i tillegg til å teste hele sin egen tropp tre ganger i forbindelse med bortekampene, pålagt en særnorsk ordning hvor de må sørge for at motstanderen også blir testet på vei inn til kamp i Norge.

– Dette skaper mye ekstraarbeid for oss, sier Marcussen i Vipers. De skal kommende lørdag ha besøk av FTC. Ungarerne skulle ha ankommet Norge fredag, men må nå på grunn av coronatesten komme torsdag.

Det kan gi merutgifter. Men Marcussen er klar på at Vipers sparer der de kan.

– Det blir ikke sløst noe selv om vi får tilgang på inntil én million kroner i mulig støtte, sier han og viser til at klubben lokalt i Kristiansand er i ferd med å forhandle frem en avtale om langt billigere tester.

Elverum har tidligere anslått at coronatestingen alene kan gi klubben bortimot halvannen millioner kroner i merutgifter. Mye for en klubb med rundt 20 millioner i årlig omsetning.

– Lio og Erik Langerud (generalsekretær) har engasjert seg personlig i denne saken og vist hvor viktig det er for Norge å ha med lag i Champions League, sier Nils Kristian Myhre i Elverum.

Herrelagene til ØIF Arendal og Haslum trakk seg i august fra kvalifiseringen til herrenes Europa League. Men Storhamar, Byåsen, Tertnes og Molde har fortsatt muligheten til å slå seg inn i gruppespillet på kvinnesiden. Kvalifiseringen starter i oktober.

Pandemien kan også gi dem potensielt store ekstrautgifter.

– Støtten til Champions League-klubbene ekskluderer ikke andre. Vi må til enhver tid vurdere situasjonen, lover håndballpresident Lio.

Publisert: 15.09.20 kl. 11:53