KEEPERSTJERNER: Katrine Lunde (i midten) og Silje Solberg på plass i Herning sammen med Håndballforbundets medieansvarlig i EM, Halvor Lea.

Målvaktsduellen: − Vi har de beste keeperne

KOLDING (VG) Katrine Lunde og Silje Solberg marsjerer inn i Herning. Her har Lunde vunnet EM-gull og Solberg-VM-gull. Nora Mørk er ikke i tvil om hvem hun setter pengene på.

Hun lesser presset over på Danmarks suksess-keeper Sandra Toft.

– Både Silje og Katrine har en enorm erfaring og har spilte mange semifinaler som denne før. Jeg synes vi har de beste keeperne, sier Nora Mørk som spår en «tøff kamp» mot Danmark i semifinalen fredag.

Hun får full støtte av EM-oversikten over keepernes redningsprosent. To norske målvakter kommer foran to danske: Solberg 41 prosent, Lunde 39, Toft 38, Thea Reinhardt 31.

– Selvtillit er alltid bra. Silje kom veldig bra i gang mot Ungarn. Det betyr at vi kan slappe bedre av og håper på at en av oss kan gjøre det bra, sier Katrine Lunde (40). Både hun og Solberg (30) kom skjevt og sent inn i mesterskapet.

Silje Solberg disket tirsdag opp med 10 redninger og tre målgivende pasninger på en omgang mot Ungarn.

– Den omgangen betydde mye. Jeg følte meg mer hjemme på banen. Bedre timing og bedre samarbeid med forsvaret. Utrolig viktig for følelsen inn mot semifinalen, beskriver hun.

1. oktober stengte hun buret helt mot Danmark i Horsens. Norge ledet 15–5 etter 23 minutter og Solberg hadde en redningsprosent på skyhøye 69 før pause. Hun sto også glimrende da danskene ble slått i fjorårets VM og da de ble slått i EM 2016.

– Vi får håpe at de har litt respekt. Det er ikke «bare, bare» å gjenskape det. Men jeg tar med meg godfølelsen. Så skal vi gjør en god jobb med video. Bak et godt norsk forsvar håper jeg at både Katrine og jeg kan gjøre en god nok kamp, sier Solberg.

Katrine Lunde har gjennom sine 303 landskamper slått Danmark 20 ganger. Aller best var hun kanskje da danskene ble gruset 29–19 av Norge i EM-semifinalen for 10 år siden. Kampen gikk da - som nå - i Boxen.

Nå skal tidligere Larvik-keeper Sandra Toft (31) opp mot de to norske keeperne som til sammen står med ni internasjonale title. Toft har aldri tatt medalje.

– Danmark er avhengig av at hun gjør en toppkamp. Og det vet Sandra godt selv. Hun kommer sikkert til å forberede seg veldig. Men vi har to veldig god keepere. Hvis av dem ikke treffer så har vi en annen verdensklassekeeper som kommer inn. Mye av ansvaret ligger på Sandra, sier Nora Mørk.

EMs toppscorer er selvsagt klar over at hun velter presset over på sin lagvenninne fra Larvik i to sesonger. Men Mørk vil ikke si noe om sin egen strategi mot Toft – annet enn at hun har en.

Heller ikke Silje Solberg vil ut med hva hun råder de norske skytterne til. Men hun sier følgende om Sandra Toft:

– Hun har gjort et utrolig bra mesterskap. Men hun er ingen umulig oppgave. Hvis vi vi kommer i god fart så har vi muligheter mot henne også.

Selv sier Toft dette etter 14 redninger - tre av dem med hodet - da Danmark banket Russland 30–23.

MÅTTE TA TELLING: Sandra Toft spilte en god kamp, men fikk tre baller i hodet mot Russland. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

– Jeg tror russerne hadde en taktikk å skyte opp i mål. Det forstår jeg godt. Jeg er ikke verdens høyeste målvakt, melder Toft (174 cm).

Hun tror ikke Russland skjøt bevisst etter hodet.

– Det er ikke mer som kan i stykker inne i hodet. Så jeg føler meg ganske trygg, fleiper hun.

I Larvik-tiden stilte hun i en periode med rugbyhjelm etter to hjernerystelser på kort tid.

– Sandra har vært veldig, veldig god. Nå fikk hun baller i hodet mot Russland. Hun skal få hvile litt, men skal være klar på fredag. Jeg har en følelse av at hun står bedre desto vondere hun har det, beskriver Danmarks trener, Jesper Jensen.

Han kaller keeperduellen «ekstremt viktig» foran semifinalen.