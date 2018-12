Thea Mørk ut i tårer under storseier: – Det var trist

BREST (VG) (Tsjekkia-Norge 17–31) Thea Mørk (27) måtte gi seg etter få minutter i mesterskapsdebuten og trolig er EM over. 27-åringen gråt på benken.



– Det var kjipt. Vi får ta en vurdering, men det føles ikke så veldig bra, sier Thea Mørk til VG.

Etter kampen kjemper Mørk fortsatt mot tårene i møte med pressen.

– Det er noe galt med hamstringen min. Det gikk ikke an å løpe så fort som jeg trengte. Jeg følte meg frisk før kampen og trodde det skulle gå fint, sier Mørk.

– Veldig trist. Det så ikke bra ut. Jeg er redd for at det betyr noen uker ute. EM er definitivt i fare, sier Thorir Hergeirsson, landslagstrener, til VG.

Mørk, tvillingsøsteren til Nora (som også er skadet ), ble trøstet av spillere og støtteapparat på benken underveis i kampen mot Tsjekkia.

– Det spørs om det var slutten på EM for Thea, sier Nils Ivar Leerand, landslagslege til TV 3.

– Det gjør så vondt langt inn i hjerterota, sukker lagkaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

Thea Mørk har slitt med en kjenning i låret før mesterskapet, og sto over åpningstapet mot Tyskland.

Enkel seier mot Tsjekkia

Norge revansjerte seg mot Tsjekkia, og vant hele 31–17. Til pause var stillingen 20–10. Bakerst gjorde Katrine Lunde flere gode redninger. Heidi Løke og Malin Aune ble toppscorere for Norge med seks mål hver, ett mer enn Veronica Kristiansen.

– Det er absolutt godkjent forsvarsmessig. Vi hadde ikke noe fokus på angrepsspill. Det var litt opp og ned. Men alt i alt, en stor jobb av gjengen, sier Hergeirsson.

Onsdag venter Romania, som slo Tyskland tidligere mandag. Romania har dermed fire poeng – to mer enn Norge og Tyskland før siste gruppespillkamp.

Medfølelse fra reserven

Det spørs om Thea Mørk er klar da.

Skaden er en stor nedtur for Mørk som har kjempet i mange år for å komme til mesterskap . Ofte har skader satt stopper for Mørk. Da hun endelig kom med, måtte hun altså av etter et par minutter.

– Noen er vel mer uheldig enn andre, sier Mørk.

Camilla Herrem kom i dag til franske Brest som reserve for Mørk. Hun går inn i troppen om EM nå ryker for Mørk.

– Det er bare så jævlig uflaks. Jeg vet at Thea hadde det vondt nå. Jeg føler veldig med henne, sier Herrem til TV 3.

Tester

Det ble tatt MR av låret til Mørk bare dager før EM. Da ble hun klarert for spill.

Etter nye tester på siste trening før åpningskampen ble hun ikke klar til den første kampen, men skulle være kampklar i kveld. Uten at det fungerte.

Trøsten for Norge er at veteranen Camilla Herrem lover å være klar for å spille.

Det sa Herrem til pressen før kampen: