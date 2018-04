MEST SMIL: Tine Stange sammen med Gro Hammerseng-Edin for tre år siden. Da spilte hun gratis for klubben. Nå jobber spiller Stange og styremedlem Hammerseng-Edin sammen for å redde klubben. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tine Stange gråt for Larvik: – Det er så følsomt

Publisert: 25.04.18 15:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-04-25T13:43:31Z

Hun har levd med store oppturer og nedturer gjennom 15 år i Larvik HK. Tine Stange (31) kjemper nok å en gang for å redde klubben sin. Og mot tårene.

– Det er så følsomt. Det er så nært, sier Stange etter ikke å ha klart å holde tårene tilbake under et intervju med TV 2 tirsdag.

– Denne klubben betyr mye for mange. Jeg har hatt så mange opplevelser med Larvik. Jeg håper unge jenter kan få den samme sjansen som meg. Larvik er også arbeidsplassen vår. Da blir det slik.

Norges gjennom mange år beste håndballklubb ligger i økonomisk respirator. Tre millioner kroner må skaffes i løpet av bare to uker.

– Jeg håper dette ender godt. Men forstår at det finnes kritiske folk der ut som lurer på hvorfor vi nok en gang skal reddes, sier Stange som debuterte for Larvik som 17-åring i 2003. Siden har hun opplevd Champions League-tittel, to seire i cupvinnercupen, en drøss med nasjonale titler, EM-gull med landslaget. Pluss noen økonomiske smeller.

Det er bare tre år siden en aksjon ga fem millioner inn og et videre liv da en gjeldsbombe på 12 millioner kroner truet med å sprenge klubben i fillebiter.

I 2007 at klubben slet Larvik tungt økonomisk med negativ egenkapital og et underslag i administrasjonen. Det har skjedd med jevne mellomrom siden LHK ble stiftet for 28 år siden. Ikke ulikt en del andre norske håndballklubber. I 1997 var den kortsiktige gjelden på 1,1 millioner kroner. Noe som førte til at spillerne hadde 200.000 utestående i lønn.

– Vi spillere reagerer ulikt på det som har skjedd. Vi ble både sjokkerte og satt ut. Hodet mitt er fullt og tomt på samme tid. Men jeg tror alle blir tent, ønsker å stå sammen, og løfte det sportslige nå, sier hun.

Larvik åpner sluttspillet mot Fredrikstad onsdag kveld. Stange får ikke spilt kampen på grunn av artrose i sitt yrkesskadede kne. To ganger har hun kommet tilbake etter korsbåndoperasjoner, men etter en nye smell i vinter har det oppstått bruskproblemer.

– Sånn er det å ha en fremoverlent spillestil. Jeg har skyndt meg for å rekke de siste kampene. Nå håper jeg å spille igjen før sesongen er slutt. Jeg beholder optimismen.

Tine Stange har opplevd mange skader – også tre tøffe smeller i fingre og hender har kostet henne mange måneder på sidelinjen. Da det smalt i Larvik-økonomien etter lekeland-fiaskoen for tre år siden, var hun ekstremt uheldig.

Hun var sykemeldt og fikk ikke ny kontrakt. Dermed spilte Tine Stange en sesong gratis for Larvik på amatørkontrakt. Dermed måtte den økonomiutdannede bakspilleren jobbe ved siden av håndballkarrieren.

– Det kom noe godt ut av det. Jeg jobber fortsatt der i en 20 prosent stilling, sier hun.

Men nå må alle spillerne gå 100 prosent inn for å redde klubben. Fredag skal hele spillerstallen jobbe for å selge såkalte «Larvik-pakker» til næringslivet.

– Vi har bestemt oss for å stå sammen og gjøre noe med det vi kan. Vi vil vise at vi er verdt noe. Dette er følsomt for meg. Men det viser bare hvor viktig denne klubben er.