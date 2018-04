TRÅR TIL: Thea Mørk og resten av Larvik-spillerne satte seg fredag ved telefonene for å redde klubbens fremtid. Her er hun under taper mot Vipers tidligere i april. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Larvik-spillerne samlet inn 2,2 millioner fredag

Publisert: 28.04.18 18:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-04-28T16:04:06Z

Etter fredagens dugnad har Larvik-spillerne sikret klubben minst 2,2 av de 3 millionene de trenger for å overleve.

Klokken tigger raskt for konkurstruede Larvik HK , som har innkalt til et ekstraordinært årsmøte 9. mai. Innen en tid må de få på plass tre millioner kroner . Hvis ikke kan det ende med at klubben melder oppbud, og en viktig del av norsk håndballhistorie kan være over.

I et siste forsøk på å skaffe pengene de trenger trådte spillerne fredag til for å selge den såkalte «Larvikpakka» til 10.000 kroner stykker.

Målet er å selge minst 300 pakker, og allerede fredag kom de godt på vei mot målet.

– Vi solgte 221 pakker på fredagens dugnad, sier styreleder i Larvik HK, Cathrine Svendsen, til VG lørdag.

Det betyr at klubben i alle fall har fått inn 2,2 millioner kroner.

Vet ikke resultatet

Samtidig har klubben startet en Vipps-aksjon for å samle inn penger fra supportere og andre. Svendsen vet lørdag ikke hvor mye de har fått inn, utover de 220 solgte sponsorpakkene, og sier hun ikke vil få oversikt før på mandag.

I fire timer satt spillerne på telefonen fredag ettermiddag, i et forsøk på å redde arbeidsgiveren som ikke har utbetalt lønn for april.

Gro Hammerseng-Edin var i en årrekke en av Larviks største profiler ute på banen. Nå sitter 38-åringen i styret i klubben, og kan dermed ende opp med å være med på å slå Larvik konkurs .

Mørk optimist

Selv om situasjonen er alvorlig, tror hun likevel at klubben ennå kan reddes.

– Vi er havnet i en enormt alvorlig situasjon. Men jeg er så naiv at jeg fortsatt tror det er mulig å redde klubben. Det er veldig mange i lokalmiljøet som ønsker å bidra, sa hun til VG tidligere i uken.

Også landslagsspilleren Thea Mørk tror på at redningsaksjonen, som hun selv var med på fredag, skal kunne sikre fremtiden.

– Jeg tror det skal gå inntil det motsatte er bevist. Jeg håper inderlig at dette ordner seg. Det hadde vært ekstremt rart og feil om denne klubben bare skulle forsvinne, sa hun til VG før helgen.

Denne artikkelen handler om Larvik HK

Norsk håndball