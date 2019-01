Herjet med Island: Vil gjøre Sander Sagosen mindre sentral

OSLO SPEKTRUM (VG) (Norge-Island 31–25) Han styrte det aller meste håndballguttas første kamp i VM-oppkjøringen. Men planen er at Sander Sagosen (23) skal bli litt mindre sentral for Norge.

03.01.19

– Jeg har og tar mye ansvar. Jeg kan kanskje bli litt flinkere til å slippe ballen. Island var offensive og jeg ønsket å gjøre ting selv. Det er sånne småting vi skal finne ut av, sier Sagosen til VG etter herjet med Island ved hjelp av åtte mål og 13 assist. han påførte også Island tre utvisninger. VG-børsen belønner han med 9 av 10 mulige poeng.

– Han ville veldig mye de 10 første minuttene, sier Berge og mener det store minustegnet med den klare seieren var åtte tekniske feil før pause. Sagosen gjorde to av dem.

Bak seg har den norske gullklumpen en høst hvor han har styrt det aller meste i Paris Saint-Germain. Den franske klubben har uten verdensstjernen Nikola Karabatic gjort stor suksess både i Champions League og hjemme i Frankrike.

– I PSG legger Sander alltid det første presset på motstanderens forsvar og tar en vanvittig tungt ansvar. Han står bak 90 prosent av spillet. Vi ønsker det annerledes. Jeg vil ha ham litt mindre sentral, forklarer Berge.

VG-børsen Torbjørn Bergerud 7, Espen Christensen -, Sander Sagosen 9, Bjarte Myrhol 7, Henrik Jakobsen 5, Magnus Fredriksen 7, Magnus Jøndal 6, Magnus Gullerud 6, Eivind Tangen 5, Kevin Guliksen 6, Magnus Abelvik Rød 6, Espen Lie Hansen 6. Scoringer, Norge: Sagosen 8, Myrhol 5, Rød 4, Hansen 3, Gulliksen 3, Jøndal 3, Fredriksen 2. Toppscorer, Island: Olafur Gudmundsson og Gisli Kristjansson 4. 4534 tilskuere i Oslo Spektrum

Mot Island startet Sander Sagosen voldsomt med fem strake målgivende pasninger og hadde ved pause vært direkte involvert i 11 av de 16 norske målene. Han fikk god hjelp av Bjarte Myrhol, Espen Lie Hansen, Eivind Tangen og etter hvert også av Magnus Fredriksen. Men Torbjørn Bergerud etter en dårlig start fikk opp åtte redninger i mål. Han endte på 17 redninger.

– Litt smårusk. Veldig mye positivt. Det ser ut som Sander og Torbjørn er i rute. De blir ekstremt viktige for oss, sier Myrhol som selv viste stigende form.

– Det hjelper på selvtilliten. En solid prestasjon også av forsvaret. Det ser lovende ut, sier Bergerud.

Men det var ingen tvil om hvem som styrte butikken i Oslo Spektrum. Sander Sagosen leverte akkurat den klassen som gjør at Norge kan se VM lyst i møte. Det åpner mot Tunisia i Herning fredag 11. januar.

Mot Island manglet to skadde (Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen) og to syke (Kent Robin Tønnesen og Kristian Bjørnsen).

Berges ønske betyr selvsagt ikke at mannen – som i desember ble kåret til verdens beste spiller – skal bli mindre viktig for Norge i VM. Men Berge ønsker å fordele ansvaret på flere spillere for å kunne få det maksimale ut av Sander Sagosen.

– Det går helt greit for meg. Jeg har tidligere vist at jeg kan fungere i flere måter å spille på, sier han selv. Han gikk av banen et kvarter før slutt. Det påvirket ikke resultatet. Fredriksen styrte like godt som for Elverum i Champions League.

– Han gjorde en kjempekamp, mener Torbjørn Bergerud.

Espen Lie Hansen og Magnus Abelvik Rød fulgte godt opp på sidebackene. Firemålsledelsen ble økt før Sagosen kom inn igjen i kun et angrep og leverte en nytelse av en flyger.

Sander Sagosen var også ustoppelig i sin forrige landskamp.

VM-oppkjøringen fortsetter for håndballgutta i Nordstrand Arena lørdag og søndag. Motstandere er Brasil og Nederland. Sagosen spiller bare den siste kampen. I høst sto han også over treningskampen mot Spania.

Christian Berge ønsker ikke overforbruk av sin største ressurs. Planen er at Sagosen funkle fra Danmark-kampen 17. januar og ut VM.

Men han ga 4534 tilskuere Oslo Spektrum mange smakeprøver hentet fra den eksklusive hyllen merket verdensklasse.