Den norske VM-troppen har 68 sesonger i Bundesliga

HÅNDBALL 2019-01-25T09:55:34Z

HAMBURG (VG) Hele 18 mann i den norske VM-troppen har erfaring fra tysk håndball. Ekspertkommentator Kristian Kjelling er ikke i tvil om at Norge vet det meste om hvordan et tysk jernforsvar skal åpnes « an , auf , hinter, in , neben, über, unter, vor, zwischen».

Publisert: 25.01.19 10:55

Bjarte Myrhol - med ni sesonger som spiller i Bundesliga - og resten av Norge må ta i bruk alle de berømte tyske preposisjonene for å smuldre opp tyskernes styrke, forsvarsspillet, i VM-semifinalen.

– Jeg tror ikke det har noe å si i seg selv. Men det som betyr noe er at vi har god mesterskapserfaring og at vi spiller i gode ligaer, mener Myrhol.

– At vi har fått så mange spillere i gode klubber, er en del av utviklingen. Vi fikk en kjempeløft med «Rio-prosjektet» og etter semifinalen i 2016 fikk vi mange ut av Norge.

– Det er en fordel for Norge, fordi de norske spillerne er vant til å spille til daglig i de samme kulisser som de nå får i Hamburg. Og det er selvfølgelig bra å kjenne de tyske motspillerne så godt, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

– Det er klart at de norske bundesligaspillerne får en ekstra motivasjon av å spille mot de gutta som de møter til daglig. De vil gjerne dra tilbake til sine tyske klubber og ha slått Tyskland i VM, mener TV 3-ekspert og tidligere landslagsprofil Kristian Kjelling.

– Jeg husker selv at jeg hadde den samme følelsen når vi møtte Spania. En VM-semifinale er selvfølgelig motivasjon nok i seg selv, men det kan gi litt ekstra.

Sjekk Norge i Tyskland Norske VM-ledere med 42 sesongers erfaring fra tysk håndball: Landslagssjef Christian Berge - spilte i Flensburg 1999-2006 Assistent Børge Lund - spilte i Nordhorn, Kiel, Rhein Neckar Löwen og Füchse Berlin 2006-13. Keepertrener Steinar Ege spilte Gummersbach og Kiel 1997-2006. Comeback i Kiel 2015. Fysisk trener Ole Martin Viken var fysisk trener i Kiel 2007-11. Mentor Kent-Harry Andersson trente Nordhorn, Flensburg og Rhein-Neckar Löwen (assistent) 1997-2010. Norske VM-spillere med 26 sesongers erfaring fra Bundesliga: Torbjørn Bergerud i Flensburg fra 2018. Espen Christensen i Minden fra 2017. Bjarte Myrhol spilte i Nordhorn 2006-09 og Rhein-Neckar Löwen 2009-15. Magnus Jøndal i Flensburg fra 2018. Kristian Bjørnsen i Wetzlar fra 2016. Magnus Gullerud i Minden fra 2016. Gøran Johannessen i Flensburg fra 2018. Christian O’Sullivan i Magdeburg fra 2016. Magnus Albelvik Rød i Flensburg fra 2017. Harald Reinkind spilte i Rhein Neckar Löwen fra 2014-18 og Kiel fra 2018. Espen Lie Hansen spilte i Magdeburg 2014-15. Petter Øverby i Emsdetten fra 2018. Kevin Gulliksen i Minden fra 2018.

Hans TV 3-kollega Joachim Boldsen svarer slik når VG spør om det er Tyskland eller Norge som har fordel av de mange norske spillerne i Bundesliga.

– Det er det ingen som har fordel av. De kjenner hverandre ut og inn. Det er bare en fordel i denne kampen, og det er hjemmebanen.

Hele fem mann i det norske lederteamet har omfattende erfaring fra Tyskland. Landslagssjef Christian Berge hadde selv sine aller beste sesonger gjennom syv år i Flensburg - klubbens som nå leder Bundesliga med fire norske spillere på laget. Inkludert toppscorer Magnus Jøndal.

Berges assistenttrener Børre Lund har til og med vunnet Champions League for en tysk klubb, Kiel.

– Det betyr at vi er forberedt på de kulisser som vi skal prestere under i semifinalen. Derfor har vi kanskje et dypere innblikk i hva vi skal møte, sier han til VG.

Hele 11 av de norske av de norske VM-spillerne hører hjemme i Bundesliga mens Myrhol og Espen Lie Hansen tidligere har spilt i Tyskland.

Tysklands beste spiller mot Spania onsdag, Fabian Böhm, svarer slik når VG spør om hva det betyr at så mange norske spillere holder til i Bundesliga - og at også alle trenerne har bakgrunn derfra:

– Jeg har stor sans for den måten Christian Berge har utviklet dette norske laget. Det er ingen tilfeldighet at de har kommet helt til semifinalen. Vi har kommet så langt som målet vårt, semifinalen, men vi vil gjerne ha mer.

Når VG spør om hvordan de skal stoppe Sander Sagosen - som til daglig spiller sammen med den aller største tyske stjernen, Uwe Gensheimer, i Paris Saint-Germain, svarer samme Fabian Böhm:

– Sagosen er selvfølgelig en spiller helt utenom det vanlige. Han tar ansvar i de øyeblikkene der Norge trenger det, og han spiller i en av verdens beste håndballklubber. Men det blir feil å redusere Norge til bare Sander Sagosen. Det er en gjeng som legger ned veldig stor innsats, og som er preget av Christian Berges gode ledelse.

Fabian Böhm innrømmer at også Norges løpsstyrke er noe som tyskerne må ta på stort alvor. Han spilte tidligere med Joakim Hykkerud i Hannover-Burgdorf. Det er ikke mange av de tyske spillerne som har norske lagkamerater nå. Men Harald Reinkind spiller med fire i Kiel: Den gode keeperen Andreas Wolff pluss Patrick Wiencek, Hendrik Piekler og Steffen Weinhold.

Mens Christian O’Sullivan spiller sammen med den meget målfarlige venstrekanten, Mathias Musche, i Magdeburg.

– Han er så uheldig å være nummer to bak Uwe Gensheimer, men om Gensheimer ikke skulle lykkes, har i hvert fall Tyskland et veldig godt alternativ, sier Musches lagkompis i det norske laget.

– Det er alltid en fordel å kjenne de man møter. Det går selvfølgelig begge veier, men jeg tror i hvert fall det er en fordel er at vi spiller i så gode ligaer som den tyske, franske og danske, sier Christian O’Sullivan.