Stine Skogrand i duell med Gautschi Daphne under kamp mot Sveits i kvalifiseringen til EM 2018, i Frankrike. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Gravid Skogrand får kritikk etter kamp i Danmark

HÅNDBALL 2018-10-31T08:52:31Z

At Stine Skogrand (25) har spilt to kamper etter at hun har kunngjort graviditeten, fikk den danske håndballeksperten og tidligere landslagsspiller Trine Nielsen til å reagere. Skogrand selv mener motspillerne forstår avgjørelsen hennes om å spille.

Det er TV2 som først omtalte saken etter at den danske håndballeksperten Trine Nielsen overfor dansk TV 2mente det var feil av Skogrand å spille tirsdagens seriekamp for hennes danske klubb Herning-Ikast. Nielsen mente det ikke var riktig i forhold til motspillerne fordi Skogrand har offentliggjort graviditeten .

– Jeg synes ikke at man skal pålegge andre mennesker det ansvaret. At Skogrand spiller videre, har jeg respekt for. Jeg spilte selv håndball i tre måneder med begge mine barn. Men det er ikke det som er problemet. Problemet er at du står overfor noen spillere som kan bli påført noe de kanskje må leve med resten av livet, sier Nielsen til dansk TV 2 .

Nielsen har en rekke landskamper for Danmark .

Forsikring fra lege

Tirsdag kveld spilte den norske landslagsspilleren sin siste kamp for klubben hennes Herning-Ikast, før hun nå går ut i permisjon. Hun meldte forrige uke at hun planla å spille to kamper til da hun gjorde graviditeten offentlig. Skogrand, som ikke blir med til EM på grunn av graviditeten, påpeker at hun har fått forsikringer fra lege om at det ikke skulle være problematisk å spille kamp, selv om hun har forståelse for at andre kan ha en annen oppfatning.

Flere profilerte spillere har spilt mesterskap gravide uten å offtentliggjøre dette i forkant. Blant dem er Camilla Herrem i VM 2017 og nederlandske Estavana Polman i EM i 2016.

– Jeg har hele tiden planalgt, at dette skulle være den siste kampen. Som jeg har sagt tidligere, er det ingen fare for verken meg eller det som vokser her inne. Det prøvde jeg å si til mine tidligere lagkamerater, og det virket som de har tatt det helt fint. Sist uke mot Rinkøbing vriket de heller ikke til å være påvirket av det og det er jeg glad for, sier Skogrand til dansk TV 2.

Hun sier at hun glemmer graviditeten når hun spiller, men har tenkt på det i forkant av kampen. Skogrand møtte tidligere lagvenninner i Silkeborg-Voel og scoret tre mål i sin siste kamp.

Skogrand venter barn med Eivind Tangen, som også er håndballproff i Danmark og landslagsspiller.

Sentral spiller

Med Skogrands forfall mister landslaget en spiller som kunne vært brukt både på kant og i forsvar i det kommende europamesterskapet i Frankrike.

– Vi har nå en kvalitetsspiller mindre å velge i et EM-uttak. Men det er jo slik at når en spiller blir forhindret fra å delta, så får annen/andre muligheten, og slik går livet videre, også i håndballen/toppidretten, sa landslagssjefen da graviditeten ble offentliggjort.

Skogrand spilte for landslaget for første gang våren 2013. Den foreløbig siste landskampen ble spilt mot Danmark 30. september.