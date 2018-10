GRAVID: Stine Skogrand er gravid. Nå tar hun håndballpause. Her fra landskampen mellom Norge og Kroatia i mars. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

Gravid Nøstvold Lunde forstår ikke danskekritikken mot Skogrand

Landslagsspiller Stine Skogrand spilte to kamper etter at hun offentliggjorde sin graviditet og fikk kritikk i Danmark. Tidligere landslagsspiller Tonje Nøstvold Lunde (33) har spilt håndball i to svangerskap.

Publisert: 31.10.18 17:59

Nøstvold Lunde mener man må stole på det medisinske apparatet.

Skogrand fikk kritikk fra den danske TV-eksperten Trine Nielsen etter at hun i går spilte sin siste kamp, før hun gikk ut i fødselspermisjon .

To ganger OL-vinner, verdensmester og europamester Tonje Nøstvold Lunde venter barn nummer to til våren. Hun spilte fire kamper som gravid før hun la opp en uke siden.

– Jeg hadde avklart det med det medisinske apparatet. Jeg stoler på det medisinske. Jeg kunne spilt lenger. Men jeg valgte å slutte etter ti uker, sier Nøstvold Lunde til VG.

– Hadde ikke tenkt på det

Hun avsluttet karrieren i Sola og var lagvenninne med Camilla Herrem.

– Spiller man kamp, så er det spillerens ansvar å ta den risikoen. Jeg kan skjønne at noen kanskje trekker seg litt unna, men jeg hadde ikke tenkt på det mot Stine i kamp. Det hadde jeg lagt fra meg, sier Nøstvold Lunde, som er med videre som assistenttrener for Sola.

Hun sier det er noe av det samme å møte spillere som er tilbake etter skade.

– Det er ekkelt å takle en spiller i kamp eller på trening som nettopp er tilbake etter en korsbåndskade. Man tenker jo: Tåler den dette? Men så lenge man har medisinsk backup så er det greit, sier 33-åringen.

– Har du spilt mot noen du har visst var gravid?

– Ikke mot, men med. Når man er gravid, så kjenner man sin egen kropp veldig godt. Med barn nummer én hadde jeg lyst til å spille mer enn de 12 ukene. Nå sa hodet nok etter ti uker, svarer Nøstvold Lunde.

Legen: Ingen risiko

Skogrand offentliggjorde graviditeten forrige uke. Nielsen reagerte på dette og påpekte at motspillere ikke burde bli utsatt for å møte en spiller de vet er gravid.

Men håndballandslagets lege Anne Froholdt påpeker at leger aldri ville sendt gravide spillere på banen dersom de mente det var fare for barn og mor.

– Dersom gravide spillere ikke har plager og er i fin form er det ingen risiko å spille håndball de første ukene. Det gjelder gjerne opp til 10–12 uker inn i graviditeten, sier Froholdt til VG.

Landslagslegen påpeker at de vurderer hver enkelt spillers situasjon, også hvilken posisjon spilleren har på banen.

– Spesielt strekspillere kan få fryktelig mye juling og da er man mer forsiktig enn når det er en ving. Camilla Herrem spilte for eksempel VM da vi visste om hennes graviditet, sier Froholdt.

Hun forteller at gynekologer sier at dersom det skulle skje abort etter kamp og trening, ville det i en tidlig fase av graviditeten mest sannsynlig skjedd uansett.

Hun forstår det kan være et etisk dilemma for enkelte motspillere å gå i takling.

– Og håndballjentene har veldig kraftige magemuskler. Motspillere skal ikke være redde for å spille mot tidlig gravide, sier Froholdt.