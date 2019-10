TØFF TID: Camilla Herrem står med seks strake tap i seriestarten. Her representerer hun Håndballforbundet sammen med Espen Lie Hansen på oppdrag for sponsoren Dale. Foto: Fredrik Solstad

Camilla Herrem har tapt seks på rad: – Nå er det tungt

FORNEBU (VG) Camilla Herrem (32) har aldri opplevd en verre tapsrekke. Landslagets veterankant står sammen med Sola med null poeng etter de seks første serierundene. Nå skal hun sikre internasjonal standard med å trene skudd på en herrekeeper.

– Huff. Akkurat nå er det tungt, sier Camilla Herrem til VG.

Hun spilte i 2017 Champions League-finale for Vardar fra Nord-Makedonia. Etter den tid har hun rykket ned, blitt mor, og rykket opp igjen med moderklubben Sola.

– Jeg har ikke vært med på noe slikt før. Men det er noe vi lærer av. Vi kan ikke bare være frustrerte og forbannet. Det hjelper ingen ting, sier hun på sponsoroppdrag for håndballforbundet sammen med Espen Lie Hansen.

For de skadeskutte håndballjentene har Herrem opplevd det motsatte: 13 strake seirer i offisielle landskamper. Scoringene lot vente på seg i oppgjørene mot Argentina, Brasil og Japan i september. Herrem satte inn tre mål i den siste kampen, men er ikke bekymret for at tapsrekken i Rema 1000-ligaen skal smitte over på prestasjonene for Norge.

– Egentlig ikke. Fordelen med å spille i Sola er at jeg får veldig mye ansvar. Jeg blir brukt mye og kan gjøre mye på egen hånd. Det hjelper meg i forhold til landslaget, svarer håndballjentenes visekaptein og mener den fysiske formen er på topp.

Hun har nylig inngått en avtale med Ole André Lerang -keeperen for Viking i 1.divisjon, som jobber for Sola på keepersiden. Han har kamper på både ungdoms- og juniorlandslaget.

– Jeg kommer til å jobbe med ham og skyte 100 skudd på trening. Det tror jeg blir veldig bra. Jeg kan ikke bare skyte skudd jeg vet går inn, men trenger å bruke hodet litt mer, forklarer hun.

Kommende helg møter Herrem & co. Oppsal til bunnkamp. Den forrige hjemmekampen endte med et kraftig 24–30-tap for opprykkskollega Aker. Nederlaget kom etter solide tap for Fana og Fredrikstad på hjemmebane.

Herrem leverte bra da hun ble hentet inn til EM sist sesong:

– Jeg synes det er så nære en krise om vi kan komme, sa trener Scott Harrington til Solabladet. Rogalendingene har gått fra 22 strake seire i 1. divisjon til seks strake tap i toppserien.

– Et sjokk?

– Egentlig føler jeg ikke det. Vi hadde gode resultater i sommer. Vi har vært forberedt på absolutt alt av hva som skulle komme. Men de dårlige periodene i kampene har straffet oss mye mer enn tidligere, svarer Herrem.

Hun mener at 10-målstapet for Vipers siste uke var klar fremgang. Sola lå bare under med 16–14 ved pause.

– Nå er det bare viktig at alle etter hver trening og hver kamp kan gå hjem og se seg selv i speilet, og si at i dag gjorde jeg alt jeg kunne. Det er det vi trenger. Alt starter med oss selv. Jeg kan ikke være skamdårlig og skylde på alle andre. Sånn fungerer det ikke, minner hun om, og er også kritisk til seg selv.

– Kroppsspråket mitt er veldig tydelig. Det kan slå begge veier. Jeg må også jobbe med meg selv, sier hun og fortsetter:

– Jeg har stor tro på at dette skal snu. Jeg tipper det skjer hjemme mot Oppsal.

