Berge beklager sen timeout etter norsk storseier: – Jeg skjønner at de ble litt småforbannet

MALMÖ (VG) (Norge-Ungarn 36–29) Norge var på vei til å smadre Ungarn da trener Christian Berge tok en timeout på tampen. Det likte ikke ungarerne.

Oppdatert nå nettopp

Med under tre minutter igjen og på stillingen 36–28 valgte landslagssjefen å benytte seg av sin tredje og siste timeout for kampen.

– Jeg valgte å ta en timeout der, og det gjør jeg egentlig aldri på slutten når vi leder komfortabelt. Jeg skjønner at trenerne til Ungarn ble litt småforbannet, men da begynte det å bli litt murring mellom et par-tre spillere på banen der, og det ville jeg ikke ha noe av. Jeg tok den mer som en pustepause, og ikke for å være ufin mot Ungarn, forklarer han overfor VG etter at den solide seieren var et faktum.

Der vartet Sander Sagosen opp med denne frekke varianten:

Friskmelder seg selv

Umiddelbart etter kampslutt handlet det meste imidlertid om Magnus Abelvik Rød.

Stjernespilleren ble «overfalt» av et par ungarske spillere rett etter pause, så resten av kampen fra benken og fryktet at han hadde brukket en finger.

– Han slår meg i trynet, og så skal jeg ta meg for, og da lander jeg feil på fingrene der, sier Rød til VG.

– Jeg følte at jeg var nummen i hånda. Jeg har hatt brudd før, så jeg ble ganske stresset, men da jeg kom på benken, kjentes det bedre ut. Nå har jeg fått den teipet og litt smertestillende, så nå er jeg ikke stresset, beroliger førstevalget på høyrebacken, og legger til:

– Ja, ingen tvil om at jeg spiller (mot Sverige på søndag). Jeg kunne ha spilt mot slutten av denne kampen også.

– Dreper kampen de første 15

Skadet var altså ikke så ille som fryktet, og kampen ble også en eneste stor positiv opplevelse for Norge.

Med den overbevisende 36-29-seieren over Ungarn har Norge et stort forsprang på konkurrentene med tanke på å spille semifinale neste helg.

Sander Sagosen storspilte igjen. Harald Reinkind innfridde da han kom inn for skadde Abelvik Rød.

– Det var moro. Vi gjør en bunnsolid prestasjon og koser oss utpå der. Det tror jeg alle ser, sier Sander Sagosen til VG, og legger til:

– Vi dreper egentlig kampen de første 15.

For Norge fikk en perfekt åpning og ledet 4–0 etter drøyt fem minutter. På 6–1 måtte den ungarske treneren ty til timeout.



















– Nå handler det om konsentrasjon. Det er grisebra hittil, konstaterte Christian Berge fornøyd.

VG fulgte kampen direkte

Det bare fortsatte med 8–1, 9–2 ... Det hjalp heller ikke at Norge fikk Magnus Gullerud utvist. Da reddet Torbjørn Bergerud.

– Det var godt å sette Ungarn på plass. Det var en strålende start, og så får vi håpe at det fortsetter sånn, sier Bergerud til VG.

Ledet med åtte til pause

Ungarn ble rundspilt. Trenerne deres sto rådløse på sidelinjen. Det virket mer eller mindre som om Ungarn hadde gitt opp.

– De vil ha dette overstått, konstaterte TV 3s ekspertkommentator Kristian Kjelling på 17–7.

Det sto 20–12 til pause. Kristian Sæverås kom inn i buret på slutten av 1. omgang og fortsatte etter sidebytte.

– Vi går 100 prosent hele veien for å få med så mange mål som mulig, fastslo assistenttrener Børge Lund til TV3 før 2. omgang.

Knapt halvannet minutt var gått av 2. omgang da Magnus Abelvik Rød gikk i bakken og skuffet forlot banen. Ungarns strekstjerne Bence Banhidi fikk rødt kort, men det var en mager trøst for Flensburg-Handewitt-stjernen, som ble behandlet av håndballherrenes fysioterapeut Harald Markussen. Han la ispose på hånden til Rød.

TV-bildene viste at fingrene hans ble bøyd bakover. Landslagssjef Christian Berge reagerte sterkt på det han så, men det er foreløpig uklart hvor alvorlig skaden er.

– Det er alltid litt skremmende å se spillere bli liggende sånn, men han er en liten «drama queen», så han nyter vel den ekstra oppmerksomheten, spøker Sagosen overfor VG, det etter at rapportene om at skaden til Rød ikke er så alvorlig som man i ytterste fall kunne frykte.

– Jeg går tøft inn i duellene, kanskje litt tøffere enn ham, og kaster ikke like mye med hodet, kontrer en smilende Rød.

Skaden til Abelvik Rød preget Norge den første delen av 2. omgang. Ledelsen ble redusert til 23–19.

Så var det Sander Sagosen som fikk gjennomgå av ungarerne. Christian O’Sullivan måtte holde igjen Christian Berge, som ville storme ut på banen. Det endte med ungarsk utvisning - og til slutt med 36–29 til Norge.

– Jeg synes gutta gjør en fantastisk god innsats. De kommer med kreative, nye løsninger. Akkurat nå er det moro, og jeg følte vi tok et skritt videre fra de andrekampene, sier Berge til VG.

Norge kom inn i hovedrunden med to poeng - takket være seieren over Portugal.

Søndag er nabooppgjør mot Sverige. Da kan det bli stemning i Malmö Arena.

Slik var kampens utvikling:

Publisert: 17.01.20 kl. 19:44 Oppdatert: 17.01.20 kl. 21:04

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser