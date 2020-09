ANBEFALT: Luc Abalo passerer Sander Sagosen og Christian O’Sullivan da Frankrike slo Norge i 2018. Sagosen anbefalte kompisen fra PSG-tiden for Elverum. Foto: Bjørn S. Delebekk

Storstjernen Abalo lander til uken: Klar for 183 dager i Norge

Han mangler i seriestarten. Men i neste uke lander Luc «Skywalker» Abalo i Norge. Håndball-legenden er klar for 183 dager i Elverum og en Champions League-sesong som fortsatt er svært usikker.

Høyrekanten med til sammen åtte mesterskapsgull med Frankrike ankommer etter planen Norge 9. september. Fire dager senere møter han sin nye verden: Kamp i Rema 1000-ligaen mot Kolstad.

– Han trener med Paris-klubben Tremblay. Jeg har både snakket og tekstet mye med ham. Abalo er opptatt av fysikken og opptatt av å holde seg i form, lover Nils Kristian Myhre i Elverums sportslige ledelse. Han opplyser at Abalos store mål med sesongen er å være i form til Tokyo-OL neste sesong. Det kan bli punktum for kantspilleren med 805 mål for Frankrike.

– Men vi diskuterte en kontrakt på 1+1 år. Det har vi en åpen dialog om, sier Myhre – som fikk anbefalt Abalo av hans tidligere lagkamerat, Sander Sagosen.

Spenstfenomenets skifte fra PSG Handball til Elverum er sommerens sjokkovergang i håndballverden.

For å få til denne kontrakten bruker Elverum den norske skattelovens bestemmelse om såkalt kunstnerskatt for artister som ikke befinner seg mer enn et halvt år i landet.

Ballkunstneren slipper med 15 prosent skatt så lenge han i løpet av ett år ikke fysisk befinner seg i Norge mer enn 183 dager fra ankomsten. Det betyr ifølge Myhre at Abalo blir i Elverum til sesongslutt.

– Planen er at han skal spille det som er av kamper denne sesongen. Så drar han ut av landet i forbindelse med jul, påske, VM i januar og tre internasjonale uker med landslaget. Vi tror dette skal gå fint.

Myhre avviser at Abalo er spesielt dyr. TV 2 har tidligere anslått en netto årslønn på en halv million pluss fri bil og leilighet. I Elverum skal storstjernen bo i Sentrum Park en langpasning unna bredden av Glomma. Der bor også flere andre Elverum-spillere.

– Folk tror Abalo er mye dyrere enn det han egentlig er. Han ønsket et best mulig sportslig opplegg inn i det som i utgangspunktet er hans siste sesong. Han får spille på øverste nivå i Europa i en klubb hvor han vil være et naturlig førstevalg om han presterer.

Elverum vant seriestarten mot Runar greit. Onsdag er nyopprykkede Fjellhammer motstander. Planen er at Luc Abalo skal spille mot Kolstad i fjerde serierunde, men det er Champions League-åpningen mot Porto 17. september som er årsaken til at franskmannen ankommer i neste uke.

Myhre er usikker på om Elverum hadde fått deltatt i den nye Champions League (16 klubber) om det ikke hadde vært for signeringen av Abalo og den ungarske landslagsspilleren Dominik Máthe.

– Jeg er helt sikker på at de har hatt noe å si. Vi ønsker å fortsette og utvide satsingen vår. Det har blitt lagt merke til, mener han.

Ingen vet ennå hvordan Champions League skal gjennomføres. Ryktene er mange og det hersker usikkerhet selv rundt åpningskampen mot Porto. Portugal er rødt på VGs corona-kart. Uken etter skal Elverum til Skopje for å møte Vardar. Nord-Makedonia ligger utenfor Schengen/EØS-området.

Elverum skal forsøke å samle trådene i et styremøte onsdag.

– Ingen tvil om at dette er svært utfordrende. Vi har ekstremt lyst til å delta i Champions League. Vi skal ikke ta beslutninger basert på hjerte eller følelser, men ut fra et smart perspektiv med tanke på smittevern. Vi skal ikke gå på noen smell ved å delta, sier daglig leder Mads Fredriksen.

