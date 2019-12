PAPPA I HJERTET: Camilla Herrem lukker øynene og kjenner ut har faren i hjertet foran hver VM-kamp. Her sammen med (fra venstre) Heidi Løke, Marit Røsberg Jacobsen, malin Aune og Stine Bredal Oftedal foran VM-møtet med Angola. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Camilla Herrems nye VM-ritual: «Bare lukk øynene i hjertet finner jeg deg alltid»

KUMAMOTO (VG) (Norge-Angola 30–24) Camilla Herrem (32) har mistet sin kanskje beste støttespiller på mesterskap. Men faren Carl Otto er med henne i VM likevel.

«Bare lukk øynene i hjertet finner jeg deg alltid», står det på Herrems venstre underarm. Det handler om pappa Carl Otto Herrem som gikk bort sist vinter.

Hun har skapt seg et ritual i VM hvor hun gjør nettopp det. Rett etter nasjonalsangen lukket Herrem øynene mens håndballjentene sto oppstilt ute på banen.

NY TATOVERING: Camilla Herrems venstre underarm er tilegnet faren. Foto: Jostein Overvik

– Nå har jeg et sekund der jeg lukker øynene og ser ham for meg, forteller hun til VG.

– Da får jeg en god følelse. Jeg kjenner på savnet hele tiden, men vet jo at han elsket å være på mesterskap, sier hun.

Herrem har hatt en strålende start på VM. Mot Angola ble det tyngre med tre skuddbom på fem forsøk. Keeper Helena Sousa fant hun aldri fant ut av.

– En drittkamp av meg, erkjenner hun. Men det betyr lite i den store sammenhengen så lenge Norge vant. For Camilla Herrem er det en stor forandring at faren er borte.

Hun spiller sitt 14. mesterskap for Norge siden 2008. Faren var på plass på de fleste av de 13 første.

– Foran hver kamp i mesterskap har jeg måtte finne ut hvor han var på tribunen, forteller hun. Noe falt på plass da hun hadde fått kontakt med faren.

– Da kunne jeg slappe av. Dette er litt det samme, forklarer hun om sitt nye ritual.

I begravelsen holdt yngstedatteren tale i kirken. Da snakket hun om det samme.

– Jeg sa at det jeg må gjøre nå er bare lukke øynene så finner jeg ham, forteller hun.

Camilla Herrem bærer også farens giftering på hånden. Men på grunn av skadefare får hun ikke ha ringen på fingeren under kampene. Hun har funnet sin egen løsning. Ringen er knytt inn i skolissen på venstre sko.

Ingen i Herrem-familien er i VM. Men Camilla holder tett kontakt med dem. Også mamma Aslaug har vært til stede på mange mesterskap.

RING I SKOEN: Camilla Herrem har med seg farens giftering i skolissene under VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Mor snakker jeg med foran hver kamp, forklarer hun og forteller at hun også har mye kontakt med bror Carl Åge, som ifølge henne ligner sin far på mange områder.

– Både moren og broren min gir meg mye av den samme responsen som faren min gjorde. Alle i familien har hørt de samtalene mellom oss i alle år. De vet hva det går i.

– Far var veldig positiv, men også veldig realistisk. Hvis jeg ikke fikk spille så mye en periode, var det aldri «å stakkars deg». Da sa han i stedet at jeg skulle gå ut på banen «å vise at der skal du være». Slik var det i hele oppveksten. Det er nok kanskje også grunnen til at jeg er der jeg er i dag, sa Camilla Herrem til NTB onsdag.

Hun ville helt sikkert fått en tydelig melding fra faren om å bare fortsette etter Angola-missene. Det går bare et døgn til Nederland er motstander i gruppefinalen.

– Dette må jeg bare ta med meg videre. Jeg kjenner Tess Wester (Nederlands keeper) ganske godt og hun kjenner meg. Det er bare å komme seg opp på hesten igjen, sier Herrem som til sammen har scoret 19 mål på Nederland i de fem strake mesterskapskampene Norge har slått dem siden VM-finalen i 2015.

Camilla Herrem har også så mye kontakt som mulig med sønnen på halvannet år, Theo, i VM. Hun hadde heller ikke med seg sønnen da hun ble kalt til Frankrike-EM som reserve i fjor.

– Det går greit, men han uttrykker mye mer enn i fjor og blir lei seg når jeg drar. Men hadde han hylt på Face Time . Da hadde jeg fått litt mer problemer, sier hun.

SAMMEN: Pappa Carl Otto (med krone) gratulerer datteren etter VM-gullet i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Publisert: 05.12.19 kl. 22:34

