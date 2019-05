Korsbåndskadet Lunde rørte lagvenninnene: – Elsker hvordan dere vinner

BUDAPEST (VG) (Metz-Larvik 30–31) Katrine Lunde (39) fikk aldri være med på feiringen av Vipers’ største prestasjon. Men den korsbåndskadede keeperen rørte lagvenninnene med meldingen hun sendte fra sykehuset i Ungarn.

– SYKT stolt av dere jenter. Elsker hvordan dere vinner kampen i dag. Deilig med bronse!!!, sendte Lunde i en fellesmelding til laget mens hun ble MR-skannet. Resultatet var like nedslående som seieren i bronsefinalen var gledelig.

Fremre korsbånd er røket.

– Meldingen rørte mange, sier medieansvarlig i Vipers, Morten Jørgensen.

Katrine Lunde ønsket ikke å snakke med VG etter at kneet røk etter et kvarter av bronsefinalen. Med en strålende Eline Fagerheim (20) mellom stengene kjempet Vipers-jentene hjem 3.-plassen i Champions League.

– Det er kjempeleit. Vi er veldig glad for bronsemedalje, men det er veldig skår i gleden at Katrine blir skadet. Det preget alle i pausen og etter kampen, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Katrine Lunde fikk tilbud av Champions League-vinneren Györ – som hun har vunnet to CL-titler med – om å være igjen i Ungarn for behandling. Men hun ble med charterflyet til Vipers hjem til Kristiansand sent søndag kveld.

– Det beste vi kunne gjøre for henne var å spille godt. Så det var veldig gøy at vi fikk den medaljen, sier Vipers-treneren.

39-åringen må nå gjennom en operasjon og opptrening. Hun har vært innstilt på å satse videre utover 40-årene, men må nå regne med et avbrekk på bortimot et år.

Norge spiller helt sikkert VM i desember uten Katrine Lunde. Om bare 14 måneder kommer OL i Tokyo.

– Jeg vil ikke spekulere. Jeg både tror og håper at hun kommer tilbake. Men vi må se hvordan skaden er først, sier Gjekstad.

– Denne seieren var for henne, sier Silje Waade.

– Det er skremmende nå slik skjer. Men man hører på reaksjonen at det kan være en stygg skade, sier Vipers-trønderen som selv to ganger er operert for korsbåndskade i venstre kne.

– Det er like grusomt hver gang det, skjer sier 10-målsscorer Linn Jørum Sulland. Veteranen ble toppscorer i Champions League etter en stor bronsefinale.

– Vi viste sterk moral som lag, mener hun.

Skaden rystet Györ-stjernene som satt i bussen på vei til finalen mot Rostov-Don.

– Det gjør vondt. Veldig vondt. Jeg skjønte det med én gang. Jeg så det på bildene, reaksjonen og alt. Det var ikke noen tvil, sier Nora Mørk.

– Det er verst for Katrine, men også veldig synd for det norske landslaget. Hun har aldri vært bedre enn nå. Hun er litt i en egen klasse, synes jeg.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal ble også rystet.

– Helt forferdelig. Det var ikke den beste inngangen til kampen for vår del. Ikke bra for oss, for landslaget og alt som kommer. Men selvsagt verst for Katrine selv, sier hun.

Kari Aalvik Grimsbø leverte en stor finale for Györ.

– Vi kan jo prøve på få henne tilbake, smiler Bredal Oftedal.

Grimsbø avsluttet på landslaget etter at Norge vant sitt siste mesterskap – EM-gullet - i 2016. Hun har slitt med kneproblemer og stor kampbelastning i Györ.

Men i Champions League-finalen stilte ungarerne med hele tre målvakter og slik vil det fortsette.

– Jeg har tenkt på bidra til klubben min og har ønsket å ta belastningen litt ned, sier Grimsbø. Hun utelukker ikke et comeback foran høstens VM i Japan helt. Hun har spilt mindre i Györ denne sesongen enn i de foregående.

– Jeg har hatt kontakt med Thorir (Hergeirsson) hele veien, sier hun.

Se videoklippet fra den kjedelig skaden i Budapest:

Silje Solberg og Byåsen-keeper Andrea Austmo Pedersen er i tillegg til Katrine Lunde tatt ut til VM-kvalikkampene mot Hviterussland i månedsskiftet mai/juni. Austmo Pedersen erstatter også Eline Fagerheim i Vipers kommende sesong.

Ole Gustav Gjekstad kan ikke si om det er aktuelt å hente inn ytterligere en keeper til sørlandsklubben.

– Vi får summe oss litt, sier han.

Vipers har igjen en stor oppgave denne sesongen. Storhamar er motstander i sluttspillfinalen. Første finale spilles 18. mai. Vinneren får direkte plass i neste sesongs Champions League.

Publisert: 13.05.19 kl. 08:30