DER GULLET RØK: Sander Sagosen under den 70 minutter lange EM-semifinalen mot Kroatia, som flere har lansert som «tidenes håndballdrama». Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sagosens «EM-evaluering»: – Noen marerittanker sitter igjen

Sander Sagosen (24) dro til fjells og slo av mobilen i flere dager etter håndball-EM for å få mesterskapet ut av hodet. Men han plages fortsatt av å se bilder fra finalen.

Nå nettopp

– I mitt hode er det historie. Jeg tar med alt det positive, for det handler om å gjenskape, og jeg vet hvordan jeg trente og hvordan jeg forberedte meg. Jeg synes selv jeg gjorde et bra mesterskap og vet hva som fungerte og hva som ikke fungerte.

– Etter det handler det om å nullstille. Jeg fikk en uke fri, der jeg ikke tenkte håndball i det hele tatt, svarer Sagosen på VGs spørsmål om hvilke refleksjoner han sitter igjen med én måned etter mesterskapet i Norge, Sverige og Østerrike.

les også Sagosen 1 av 10 navn: Det norske idrettsunderet

Anført av det de fleste mener er verdens beste mannlige håndballspiller vant Norge de syv første matchene. I den åttende – semifinalen mot Kroatia – gikk Norge på sitt eneste tap.

Oppgjøret gikk til ekstraomganger etter at Sagosen tryllet Magnus Jøndal i scoringsposisjon med 31 sekunder igjen å spille, men «Berge Boys» greide aldri å avgjøre til sin fordel i de to ekstraomgangene.

Mens Sagosen traff undersiden av tverrliggeren og Gøran Johannessen stolpe-ut, presset kroatene inn seiersmålet i annen ekstraomgangs siste angrep.

Trønderen mener Norge var så gode i EM at det føltes unødvendig å sette seg i en situasjon der de gjorde seg avhengige av sportens minste marginer. Han virker trygg på at laget hadde tatt seg av europamester Spania i finalen.

– Dette var vårt klart, klart beste mesterskap. Det er én kamp vi spiller dårlig. Der røk nok gullmedaljen. Jeg synes vi var så gode, vi var så mange gode, og så mange som presterte samtidig, oppsummerer Sander Sagosen.

Etter bronsefinalen, der Norge knuste Slovenia og sikret sin tredje medalje på sine fire siste mesterskap, fikk Sagosen én kamps fri av arbeidsgiver Paris Saint-Germain og reiste på hyttetur på Golsfjellet sammen med kjæresten Hanna Bredal Oftedal.

– Da gikk vi turer i snø og la bort telefoner og alt. Når du er ferdig, går alt i slow-motion. Da trengte jeg at hodet fikk hvile, at jeg bare var Sander og ikke håndballspilleren, sier Sagosen.

– Det er noen marerittanker som sitter igjen i hodet. Det er sånn som definerer deg litt som idrettsutøver, dem du tar med deg videre. Kanskje tok jeg meg ikke god nok tid på dét straffekastet eller dét skuddet. Da husker jeg det neste gang.

– Ellers prøver jeg å legge det igjen. Det er ikke sånn at jeg våkner om natta og tenker på det. Det som plager meg, er hver gang jeg ser bilder fra den finalen. For da tenker jeg at det skulle vært oss, det skulle vært meg. Men det fine med idrett er at det blir historie, mener Sagosen.

– Men tror du at du får oppleve at Norge har så lav vinnerodds igjen, slik det så ut før semifinalen?

– Jeg håper det, og jeg tror vi har et lag som kan prege internasjonal håndball på samme måte som Frankrike gjorde i ti år, eller som Norge har gjort på damesiden. Det tror jeg, det håper jeg, og det har vi forutsetningene for å gjøre. Jeg er sikker på at vi vinner til slutt, erklærer 24-åringen.

16 kamper på 51 dager

Han er for lengst tilbake i håndballhverdagen. I forrige uke scoret han 11 ganger da serieleder PSG spilte uavgjort i toppkampen mot Nantes (nummer to), og søndag dunket han inn åtte mål mot Zagreb i Champions League.

Det gjorde Sagosen til toppscorer i sin 16. kamp på 51 dager, regnet fra EM-åpningen 10. januar. Det er i praksis en match hver tredje dag, og fortsettelsen i denne idrettens kritiserte råkjør blir ikke mer bedagelig.

les også Berge om kampbelastningen: – Forkastelig!

Som «verdens beste» mangler Sagosen fortsatt en internasjonal tittel både med klubb og landslag, men innen fem måneder har han to muligheter:

Først Champions League med PSG, der han er inne i sin aller siste periode før overgangen til tyske Kiel, dernest OL i Tokyo. Norges herrelandslag er en på papiret overkommelig kvalifisering unna sine første olympiske leker siden 1972.

– Jeg tenker at vi skal til OL. «No jinx», men det må være ambisjonen og planen. Det er iallfall min plan. Vi er storfavoritt mot alle i de tre kampene, mener Sagosen om matchene mot Sør-Korea, Brasil og Chile i midten av i Trondheim Spektrum, arenaen der Norge herjet under EM.

les også Norges sterkeste mesterskap – festen fortsetter i april

Han er ikke like kategorisk om Champions League-muligheten, der PSG skal ut i 8-delsfinale mot Dinamo Bucuresti.

– Vi var nok bedre i fjor på samme tidspunkt. Det er litt spesielt med Champions League, det er sjeldent storfavorittene vinner, så vi er avhengige av at vi må treffe en «peak». Men det er lang vei til «finalfour»-helgen nå. Det hadde absolutt vært deilig å avslutte i Paris med det, sier Sagosen.

Publisert: 03.03.20 kl. 19:55

Les også

Fra andre aviser