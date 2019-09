KLAR FOR NORGE: Heidi Løke på plass i DNB Arena. Håndballjentene møter de neste dagene Argentina, Brasil og Japan i Stavanger. Foto: Vidar Ruud

Slik er Heidi Løkes nye liv: – Det er enklere

STAVANGER (VG) Hun skulle endelig kvitte seg med pendlertilværelsen. Slik gikk det ikke for Heidi Løke. Men hun er fornøyd med sitt nye liv. Det inneholder 120 mil i bil hver uke.

Tobarnsmoren (36) har byttet ut Storhamar med Vipers Kristiansand. Det betyr 20 mil til trening, i stedet for 25 mil fra hjemmet i Sandefjord. Dessuten har den yngste sønnen begynt i barnehage og er som oftest ikke med mamma til kamp og trening.

– Det er enklere. Veien er mye kortere og vi trener dessuten i Sukkevannshallen som ligger 10–15 minutter nærmere meg, sier hun på plass i Stavanger.

Denne uken bor hun for en gangs skyld nesten vegg-i-vegg med hallen. Norge spiller Intersport Cup i DNB Arena mot Argentina (torsdag), Brasil (fredag) og Japan (søndag).

Heidi Løkes vanlige hverdag er langt mer hektisk, selv om uken begynner rolig med egentrening hjemme på mandag.

Tirsdag: Avreise fra Sandefjord klokken 07.00. Trening i Kristiansand fra 10 til 12. Hjemme igjen rundt 14.30.

Onsdag: Avreise hjemmefra 06.00. Løke trener med Vipers fra 09.00 til 11.00 hvis det ikke er kamp på kvelden. Normalt tilbake igjen i Sandefjord rundt 13.30.

Torsdag: Avreise Sandefjord kl. 13.00. Trening mellom 16.00 og 18.00 denne dagen overnatter hun på Sørlandet. Enten på hotell eller hjemme hos sin gode (lag) venninne Katrine Lunde.

Fredag: Trening i Kristiansand fra kl. 10.00 til 12.00.

Heidi Løke skal de neste dagene spille med Stine Bredal Oftedal igjen. Sjekk dette innspillet:

Hun forblir hos klubben om det er kamper i helgene. Hittil har Løke bare spilt serie- og cupkamper for Vipers, men neste lørdag starter Champions League med hjemmekamp mot Ferencvaros.

– Det fungerer kjempebra. Jeg hadde ikke valgt dette om det hadde vært problematisk, sier hun og sier at hun både får hentet i Oscar (2) i barnehagen og får fulgt opp treningene til Alexander (12) på kveldstid.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad opplyser at treningstidene ikke er lagt opp etter Heidi Løke. Han synes også hennes nye pendleropplegg har fungert bra til nå.

– Men vi følger med. Det viktig for oss at dette fungerer godt for Heidi både fysisk og sosialt, sier Gjekstad.

Foreløpig tyder ingen ting på noe annet. Heidi Løke er skadefri og har i seriestarten scoret 30 på fem kamper. Ingen i eliteserien har satt inn flere spillemål enn Løke.

– Hun har utelukkende vært positiv. Flink i laget, god med omgivelsene og spillemessig fungerer det også, mener treneren.

Han tok kontakt med Løke allerede da Larvik fristilte alle sine spillere i februar. Valget ble enkelt da landslagssjef Thorir Hergeirsson sa at landslagsspill ikke var forenlig med spill for Larvik i 1. divisjon.

– Jeg er veldig glad for at jeg er i Vipers. Jeg stortrives med jentene, Ole og klubben. Det har vært veldig bra, sier Heidi Løke.

I juni ble Heidi Løke presentert i Kristiansand:

