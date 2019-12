MÅ SNUS: Thorir Hergeirssons Norge er eksperter på å snu tap til seier. Nå må Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem og resten av håndballjentene løfte seg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mulighetenes drama: Nå handler det også om OL

KUMAMOTO (VG) – ANALYSE – Det ligger an til et stort drama. I tre akter. Mot Danmark, Sør-Korea og Tyskland. Men hovedrunden kommer ikke bare til å handle om VM. En plass i Tokyo-OL ligger også i potten.

Russland fremstår som den store VM-favoritten her i Japan. Gullet gir direkte plass i OL. Norge har selvsagt fortsatt muligheten til å vinne. Det kan diskuteres hvor realistisk det er å tro på VM-gull.

OL-deltagelse er nesten viktigere enn de øvrige plasseringene i VM. OL står over alt annet for håndballjentene i løpet av fire år.

I utgangspunktet gir en plass blant de seks beste i VM, plass blant de 12 lagene som i mars spiller kvalifiseringen til Tokyo. Men hvis Sør-Korea, Russland og Nederland er blant de seks, blir det plass til flere.

Tapet mot Nederland var et slag i trynet for Norge. Men det er ikke overraskende at håndballjentene taper en av fem kamper i gruppespillet etter å ha mistet åtte potensielle VM-spillere før mesterskapet.

Stillingen før hovedrunden 1. Nederland 4 poeng (+ 15 mål), 2. Tyskland 3 (+ 1). 3. Norge 2 (+1), 4. Sør-Korea 2 (0), 5. Danmark 1 (-1), 6. Serbia 0 (- 16).

Overraskelsen er måten det skjer på. 18–14-ledelse ved pause skal være full kontroll. Nå endte det i full kaos og en skrekkomgang. Norge tapte 10–16 etter pause. Det hele lignet stygt på 12–18 etter 1. omgang mot Romania i fjorårets EM.

Håndballjentene vant 17 kamper på rad etter den smellen. Fortsatt har de ikke tapt to kamper rad i mesterskap siden Atlanta-OL for 23 år siden. Derfor er det god grunn til å tro at det kan snu også denne voldsomme skuffelsen.

Danmark (søndag kl. 12.30)

Danskene imponerte fredag ved å slå ut en rufsete verdensmester Frankrike ut av VM. Klavs Bruun Jørgensens lag leverte solid defensivt og vant 20–18. Keeper Sandra Toft reddet 47 prosent av skuddene. Den tidligere Larvik-spilleren har de siste kampene fremstått som danskenes beste. Györs Anne Mette Hansen og Stine Jørgensen fra Odense er andre nøkkelspillere.

Danmark slo Norge i en betydningsløs EM-kamp i 2012, men har tapt seks av de siste syv mot Norge i mesterskap. Sist 22–20 under EM 2016.

Sør-Korea (mandag kl. 12.30)

Trenes av den gamle stjernen Jae-Won Kang. Er tydelig på vei mot OL hjemme i Asia. Det betyr stor prestisje og økte ressurser. Har levert en del bra i VM, men imponerte ikke da de mistet ledelsen og spilte 27–27 mot Tyskland fredag. Venstrehendte Eun Hee Ryu har scoret nest mest i hele VM med sine 43 mål. Et raskt lag som også har betydelig styrke i en spiller som Eunhye Kang.

Norge har ikke møtt Sør-Korea i mesterskap siden semifinalen i London-OL for syv år siden. Den vant Norge komfortabelt. Koreanerne ble sist slått 39–28 i en landskamp foran VM for to år siden.

Tyskland (onsdag kl. 12.30)

Slo Norge i EM-åpningen i fjor, men klarte ikke å følge opp suksessen da. Nå virker tyskerne bedre rustet under Henk Gröners ledelse i VM. Mye fysikk og styrke i det tyske laget. Bakspilleren Emily Bölk er sentral. Hun avgjorde EM-kampen mot Norge i fjor. Keeper Dinah Eckerle har også gjort det skarpt i VM. På den offisielle VM-statistikken har hun flere redninger enn Silje Solberg.

Norge tapte 32–33 for Tyskland i fjor. Nederlaget kostet en EM-medalje. Tyskerne ble slått 28–25 i VM-kvartfinalen i 2015, men skapte trøbbel for Norge under VM i 2011. Også den gangen ble det tap i åpningskampen. Tyskland er definitivt ikke motstanderen som står best til Norge.

