EM-fiaskoen er glemt – håndballjentene har vunnet ti på rad

(Norge – Hviterussland 31–28, 65–49 sammenlagt) De norske håndballjentene har ikke tapt siden kampen som beseglet Norges EM-skjebne i desember. Onsdag sikret de VM-billetten etter en skrekkelig 2. omgang.

Cristina Neagu er et navn som sitter klistret hos alle håndballglade nordmenn, og ikke av noen hyggelig grunn.

Om ikke hun hadde hamret inn 11 mål mot Norge 5. desember i fjor hadde vi nok ikke snakket om noen EM-fiasko. Men Norge tapte kampen med åtte mål, og målet om semifinale ble knuste der og da.

Norge gikk ubeseiret gjennom resten av mesterskapet, men det hjalp ikke: EM-semifinalene gikk uten Norge for første gang på 18 år.

Likevel kan de norske håndballjentene se tilbake på den skjebnesvangre Romania-kampen med et lite smil nå, for det ble på mange måter vendepunktet. De har nemlig ikke gått av parketten med tap siden – og står med ti strake seiere.

STORSCORER: Kari Brattset scorer for Norge mot Hviterussland i Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den tiende ble seier over Hviterussland i Sotra Arena onsdag kveld. Norge hadde scoret åtte mål før hviterusserne hadde fått inn sin første. På det beste sto det 12–1. Og det var aldri tvil om hvem som skulle få billetten til VM i Japan i desember. Det blir et mesterskap hvor Norge jakter revansje etter at de tapte forrige VM-finale mot Frankrike med to mål.

Norge ledet med ti mål til pause i kveld. Men etter sidebytte så det nesten ut som de hadde «tatt kvelden». Starten på 2. omgang var hviterussisk med tre kjappe scoringer, og Norge fortsatte å misbruke straffer (fire stykker totalt).

Faktisk vant Hviterussland 2. omgang med 17–10.

Norges 11 siste kamper 5. juni: Norge – Hviterussland (31–28) 31. mai: Hviterussland – Norge (21–34) 28. mai: Norge – Sverige (36–20) 24. mars: Frankrike – Norge (22–24) 23. mars: Norge – Romania (31–27) 21. mars: Norge – Danmark (31–20) 14. desember: Sverige – Norge (29–38) 12. desember: Spania – Norge (26–33) 11. desember: Nederland – Norge (16–29) 7. desember: Ungarn – Norge (25–38) 5. desember: Norge – Romania (23–31) Vis mer vg-expand-down

Publisert: 05.06.19 kl. 20:24 Oppdatert: 05.06.19 kl. 20:47