EN KAMPS HVILEHJEM: Sander Sagosen slappet godt av sammen med Petter Øverby (til venstre), Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen. Christian Berge fikk hvilt nøkkelpersonellet mens Slovenia ble slått. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Slik skal Kroatia stoppes – Sagosen spår knalltøff kamp

MALMÖ (VG) (Norge-Slovenia 33–30) Sander Sagosen er ikke i tvil om hva som venter i fredagens semifinale. Kroatia er slått to av tre ganger i Christian Berges fem mesterskap med Norge.

– En krig, beskriver Sagosen.

– Det kommer til å bli 60 minutter knalltøff håndball. Et veldig godt lag med veldig gode enkeltspillere, sier han etter 60 underholdene minutter på den norske benken mot Slovenia. Reservene briljerte og sikret EM-seier nummer syv.

Mot Kiel-stjernen Domagoj Duvnjak er Sagosen selvsagt tilbake. Sammen med Barcelonas Luka Cindric er Duvnjak kroatenes store stjerne. Duvnjak spilte ingen stor kamp i uavgjortmatchen mot Spania onsdag. Cindric skal slite med en skade og spilte ikke.

– Han spiller mot oss, fastslår trener Christian Berge. Sander Sagosen forteller at dette er nøkkelen til seier mot et forsvar der Duvnjak på 198 centimeter ligger som en fremskutt hai etter ballen:

– Det som alltid er viktig er å være farlig på mål. De er gode ballspillere. Så fort du jukser litt, så er de fremme og stjeler ballen. Vi må gå på mål og stole på på intuisjon og ta riktig valg, sier Sagosen.

Kroatia ble slått 34–31 under EM i 2016, mens kroatene vant 32–28 og fikk EM-revansje på hjemmebane to år etter.

– Domagoj Duvnjak er en fantastisk spiller og ekkel å møte når han er i slag. Men det var moro da vi slo Duvnjak og Kroatia i Polen-EM i 2016, sier Harald Reinkind til daglig lagkompis med Kroatias største stjerne.

VM-semifinalen mot Kroatia i 2017 er norsk klassiker med strafferedningen til Torbjørn Bergerud og seier 28–25 etter ekstraomganger i Paris.

– Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det. Det blir en ny kamp med nye ting som skjer, sier keeperen til VG. Han lover at Norge skal «være forberedt på alt».

Bergerud hvilte som Sagosen i 60 minutter mot Slovenia. Også Kristian Bjørnsen, Petter Øverby og Christian O’Sullivan satt klistret til benken, mens Magnus Jøndal spilte et minutt.

Sagosen lover at kreftene heller ikke skal søles vekk frem til fredag.

– Jeg skal bare slappe av og kose meg. Det er det jeg kan best, sier Sagosen som på formiddagen for Slovenia-kampen «kjørte en tung styrkeøkt» sammen med Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal og fysisk trener Ole Martin Viken, som Sagosen kaller «fantastisk».

– Vi fikk litt stimuli i muskulaturen, beskriver han.

Mange holder Norge som EM-favoritter.

– Vi har aldri vunnet før. Det har både Kroatia og Spania. Men vi har aldri vært bedre enn det vi er nå. Vi har aldri kunne hvile spillere i den siste kampen av en mellomrunde. Det er nytt for oss, men forhåpentligvis er det hva som skal til for å stå helt øverst.

Sander Sagosen sa allerede før EM til VG at han er bedre enn noensinne. I mesterskapet har han satt to streker under det svaret.

– Jeg har aldri vært bedre og har aldri hatt denne selvtilliten på ferdighetene mine. Jeg vet at jeg er i god form, at alle gutta er i god form, at vi er gode som lag, sier han.

Slovenia-trener Ljubomir Vranjes holder ikke sitt eget lag som favoritt foran møtet med Spania i den andre semifinalen.

– Spania og Norge er selvfølgelig favoritter i semifinalene, men dette er bare én kamp, og da kan ting skje, sier svensken som tok over Slovenia så sent som i desember.

Publisert: 23.01.20 kl. 13:12

