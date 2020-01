GOD NEVØ: Janus Dadi Smarason har imponerte mange i EM – også onkel Thorir Hergeirsson. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Onkel Thorir heier på Island og lagets nye stjerne

MALMÖ (VG) Ingen tvil om hvem sjefen for Norges kvinnelandslag holder med tirsdag. Thorir Hergeirssons nevø er Islands nye stjerne. Janus Dadi Smarason skal forsøke å stoppe den norske EM-suksessen.

25-åringen var svært sentral med sine åtte scoringer da islendingene søndag slo Portugal.

– Han har tatt noen gode steg fremover, mener onkel Thorir. Han snakker håndball med nevøen når de møtes og har av og til sms-kontakt med sønnen til sin yngre søster Gudrun Herborg.

– Det er ingen tvil hvem jeg holder med når Island spiller. Men etter kampen kan jeg glede meg over en norsk seier.

– Du mener Norge er favoritter?

– Ja, helt klart. Det er det ingen tvil om. Island bygger opp et nytt lag etter at Gudmundur Gudmundsson kom tilbake som trener. En del av de gamle er fortsatt med, den nye generasjonen kommer fint, men fortsatt er Island tvunget til å bytte spillere mellom forsvar og angrep. Det er et klart minus.

Til daglig spiller Janus Dadi Smarason sammen med Norge-målvakt, Kristian Sæverås, i Aalborg. Den danske klubben har denne sesongen to ganger slått Bundesliga-vinner, Flensburg med fire norske landslagsspillere, i Champions League.

– Han har truffet godt med klubbvalget. Han er en god playmaker til tross for sin beskjedne høyde, mener Hergeirsson. Men Smarason er tross alt 15 centimeter høyere enn ham selv (Hergeirsson er 170 cm).

Smarason har markert seg med ordentlig trykk skuddarmen i EM. Han har satt inn skudd med en fart opp til 131 km/t og har en uttelling bedre enn Sander Sagosen (18 mål/25 skudd).

– Det er mye ball i slekten, sier Thorir Hergeirsson. Hans datter Maria Thorisdottir spiller fotball for Norge og Chelsea, mens broren Grimur i sin tid var Elverums playmaker. Hergeirsson har bodd i Norge siden 1986, men har fortsatt Island i hjertet.

Han er imponert over hva Norge har bygd opp over tid og tror Christian Berges mannskap kan slåss om EM-tittelen.

EMs største norske nedtur:

– Det kan være tid for det. De presterer stabilt på et høyt nivå. Norge er en gjeng sultne ulver som jager i flokk, beskriver han og trekker frem keeper Torbjørn Bergerud og stjernen Sander Sagosen.

– Jeg håper både norske jenter og gutter blir inspirert av Sagosen. Han har utrolig mange gode egenskaper, sier Hergeirsson.

Han var i Göteborg for å følge opp sin lisens som pro-trener da Sverige startet EM der. Men kommer ikke til Stockholm finalehelgen i EM. Vipers Kristiansand møter lørdag norskdominerte Esbjerg i Champions League lørdag.

Håndballjentenes neste oppgave kommer i mars. Da skal Norge opp mot hjemmelaget Montenegro, Romania og Kasakhstan i Podgorica i OL-kvalifisering. To nasjoner går til Tokyo.

Herrelandslaget er klare for OL om de vinner EM. Hvis ikke kan bli en ny fest i Trondheim Spektrum i april. Foreløpige motstandere i OL-kvaliken er Spania, Sør-Korea og Chile. Også her går to til OL.

Publisert: 20.01.20 kl. 17:41

