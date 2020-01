VISER TO FINGRE: Sander Sagosen snakker med sin klubbkamerat, svenske Kim Ekdahl Du Rietz . Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Sagosen før duellen mot «pub-svenskene»: – De kan få lov til å låne kortet mitt

MALMÖ (VG) De norske spillerne koser seg med en øl til maten etter hver seier. Men de sier at det er utenkelig å gå ut på byen før EM er slutt.

Nå nettopp

Når svenske journalister spør Sander Sagosen om byturen til fire av de svenske spillerne onsdag, svarer han slik:

– Det er sterkt! Det er imponerende å ha tid til det i et mesterskap. Hvis de gjør det igjen, skal jeg gjerne spandere en runde. De kan få lov til å låne kortet mitt og gå ut og drikke.

– Kan dere komme til å gjøre det samme?

– Vi har fokus på håndball, vi tar heller en fest når det er ferdig.

Sander Sagosen snakket etter Norges kamp – og før Sveriges match mot Portugal – med sin lagkamerat i Paris Saint-Germain Kim Ekdahl Du Rietz. Han var en av «pub-deltakerne».

Det ble onsdag kveld kjent at fire svenske håndballspillere gikk på pub og koste seg med drinker og vin under håndball-EM.

Sagosen sier at de norske spillerne jobber knallhardt også utenfor banen - for å være best forberedt til kampene. Neste motstander søndag, er nettopp svenskene.

Keeper Torbjørn Bergerud sier det samme som Sagosen om å gå ut på byen:

– Det er ganske utenkelig for oss å ta en tur på byen her under mesterskapet. Festen skal vi ta når det er ferdig.

– Men da er dere for slitne til å feste?

– Ja, kanskje det!

Lagkapteinen Kristian Bjørnsen forteller at de norske spillerne ikke har tenkt seg på byen.

– Vi får en øl til maten etter hver seier. Vi synes det er bra.

– Men etter det jeg forstår var ikke «svenske-saken» så ille. De kom tilbake til hotellet i god tid før leggetid. Hvis de fikk lov, må det være greit. Men jeg vet ikke hvor mye de har drukket.

Magnus Abelvik Rød reagerer slik på svenskenes by-tur:

– Det er ikke det smarteste du gjør når du spiller på hjemmebane. Men jeg vet ikke hva som skjedde, og etter det jeg forstår var de tilbake på hotellet til midnatt. Men det får de stå for.

Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl Du Rietz har – etter at pubturen ble kjent – stått fram og tatt ansvar. Foran andre gjester drakk de fire svenske landslagsspillerne drinker og vin i baren på en pub i Malmö onsdag kveld. Spillerne hadde to dager fri, for første gang i mesterskapet.

– Det blir nok en hel annen match mot Sverige. De skal være bedre enn Ungarn, sier Kristian Bjørnsen.

Publisert: 18.01.20 kl. 05:29

