SKIFTER BEITE: Sander Sagosen (til venstre) og Kristian Bjørnsen er på plass i Malmö - og får favorittstempelet i EM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Håndballekspertene: – Nå er Norge gullfavoritter

MALMÖ (VG) TV 3-ekspertene er ikke tvil om at Norge nå er den soleklare EM-favoritten. Sander Sagosen mener at de har vært på det nivået hele tiden.

– Ingen tvil, svarer TV 3-ekspert Joachim Boldsen på VGs spørsmål?

– Er de en av gullfavorittene eller er de DEN gullfavoritten?



– De er den gullfavoritten, og det er det ingen tvil om. Hvis de sier noe annet så lyver de, svarer dansken som var landslagssjef Christian Berges tidligere lagkompis i Flensburg. Boldsen vant selv EM-gull i 2008.

– Sånn som dette har utviklet seg er Norge nødt til å være gullfavoritt. Spania ser også bra ut. I mellomrundegruppen vår synes jeg det nest beste laget er Portugal, følger Boldsens kollega Ole Erevik opp.

Johan Flinck, håndballjournalist i Aftonbladet, mener også at Norge-Spania er en sannsynlig finale - med Norge som favoritt.

– Jeg ser Norge som favoritt på den ene siden av tablået og Spania på den andre. Spania har vært gode, men Norge har imponert mot sterkere motstand enn det spanjolene har hatt, er Flincks vurdering.

– Med Frankrike og Danmark ute, har Norge en historisk sjanse til å ta gullet, sier Kenneth Thygesen, håndballreporter for danske Jyllands-Posten.

– Sander Sagosen fører fremragende an, men jeg tror ikke at de vinner til slutt. Spania vinner gullet. De spiller med en kjempebredde, har et sterkt forsvar, gode målvakter og vet hva som skal til.

Sander Sagosen kaller det et «sjokk» at gull- og bronsevinneren fra siste VM er utslått, men mener at de norske håndballgutta hele tiden har vært en EM-favoritt.

– Det har alltid vært åpent for Norge. Jeg vil jo si at om Danmark og Frankrike fortsatt hadde vært med, ville vi fortsatt vært i det sjiktet. Men det er en grunn til at de er slått ut, sier Sagosen og advarer mot sterke motstandere.

Norges kamper i hovedrunden: Ungarn (fredag), Sverige (søndag), Island (tirsdag) og Slovenia (onsdag).

– Det kommer til å bli tøft. For oss handler det nå om å ta med oss den positive og gode energien fra Trondheim, mener Sagosen.

Han mener det ligger en utfordring å skiftet fra et kokende Trondheim Spektrum til et langt fra så norskdominert Malmö Arena. Sagosen kaller det «litt trist» å reise fra hjembyen.

– Vi må nullstille. Nå blir EM helt annerledes i helt andre kulisser. Vi har fått en forløsning og flyttet på oss. Vi er slettes ikke ferdige. Det er egentlig nå moroa starter, sier han og skal gjøre alt for at Norge skal fortsette å spille med autoritet i Sverige.

– Vi skal bare fortsette denne reisen, det spillet vi har spilt og den oppturen vi har hatt i mesterskapet.

Magnus Abelvik Rød sier dette om den mentale utfordringen ved å skifte fra hjemmebane til nøytral grunn mot Ungarn:

– Det er en mental utfordring å reise, komme til nytt land og går rundt her. Vi skulle gjerne spilt hele mesterskapet i Trondheim, sier han.

– Men slik er det ikke. Da er det bare å nullstille og gå inn med ny giv i mellomrunden, sier høyrebacken som har slitt i EM, men spilte en praktfull omgang med seks scoringer mot Portugal tirsdag.

Også Kristian Bjørnsen kjenner på forandringen.

– Vi skulle gjerne ha vært videre i Norge. Det er litt kjipt å dra hit, men vi visste jo det på forhånd. Det blir nok bra her også, men det er ikke hjemmebane lenger. Det ikke til vår fordel, sier Norges kaptein.

– Men det trenger ikke være negativt å ha publikum mot seg – vi må bare prøve å bruke det til vår fordel. Vi er fulle av selvtillit. Det er blitt en optimal start, det ser bra ut for fortsettelsen. Gjør vi jobben vår, så har vi virkelig sjansen til å stå i en semifinale, fortsetter han.

Publisert: 17.01.20 kl. 07:40

