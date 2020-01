Sagosen langt nede: – Vi hadde en drøm

STOCKHOLM (VG) Sander Sagosen (24) hadde et tomt blikk da han gikk rundt i intervjusonen etter semifinaletapet mot Kroatia. Skuffelsen var enorm.

Nå nettopp

– Vi hadde en drøm og et mål om å være i finalen. Der er vi ikke, konstaterte trønderen som har ført an for Norge til syv strake seirer i EM – før møtet med Kroatia i Tele2 Arena fredag kveld.

– Dette er et slag i trynet. Det må vi lære av. Vi blir eldre og bedre. Neste gang tar vi det.

Håndballherrene tok sølv i VM både i 2017 og 2019. Nå var tanken å klatre helt til topps i EM, som startet i Trondheim for to uker siden.

– Jeg er ganske tom. Vi blir veldig slitne til slutt. Kroppene er trøtte og leie, sier Sander Sagosen.

Han fyrte av et skudd i fjerde ekstraomgang. Det traff tverrliggeren. Før det hadde han scoret ti mål.

– Av og til går det stang inn, andre ganger stang ut, var han kommentar til det.

Sagosen svarer dette når han blir spurt om hva som er mest surt med 28–29-tapet for Kroatia:

– Det er surt fordi vi har alle muligheter til å avgjøre, både i ordinær tid og i ekstraomgangene.

– Bronsefinalen lå ikke inne i kalenderen min. Planen var finale søndag. Nå må vi nullstille og forberede oss på kamp om 3.-plassen. Vi må få vekk skuffelsen. Men akkurat nå er alle tomme og lei seg.

– I 2017 og 2019 vant vi semifinalene. I dag ender vi opp som tapere. Jeg har tapt kamper før og kommer til å gjøre det igjen. Men dette var veldig surt.

Paris Saint-Germain-stjernen legger til at han elsket kulissene og rammene i Tele2 Arena, selv om kroatene dominerte på tribunen.

– Dette er den verst mulig måten å tape på. Det var stang ut i stedet for stang inn. I tillegg kommer vi ikke opp på det nivået vi vet vi kan. Kroatia spiller et forsvar som vi ikke har møtt til nå, sier Harald Reinkind.

Hans lagkamerat i Kiel, Domagoj Duvnjak, var svært viktig.

– Duvnjak var fantastisk. Dessverre, konstaterer Reinkind.

– Hvorfor vi vant? Jeg vet ikke. Vi ofret alt for det lille landet vårt, sier Duvnjak selv til VG.

– Jeg orker ikke å analysere hvorfor vi vant. Jeg er så sliten. Dette var så tøft. Og det er så stort å stå her som vinnere, smiler Kroatia-helten.

Publisert: 24.01.20 kl. 21:16

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser