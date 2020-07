HOLDER IGJEN: Ole Gustav Gjekstad kommer ikke til å slippe Nora Mørk fri med det første. Foto: Jostein Overvik

Slik skal Gjekstad bremse Nora Mørk: – En av dem som kjenner meg best

KRISTIANSAND (VG) Nora Mørks første arbeidsdag i Vipers bød på legesjekk og trening uten kontakt. De neste ukene kommer heller ikke til å by på hardkjør. Ole Gustav Gjekstad vil bremse 29-åringen etter skademarerittet.

Nå nettopp

– Jeg er ganske sikker på at Nora kan være en god spiller nå med en gang, men jeg tror ikke vi skal tillate henne å være veldig god på en god stund. Hun får ta dette sakte, men sikkert. Nora får ikke kjøre for full maskin. Det er min inngang, opplyser Vipers-treneren til VG.

Få kjenner Nora Mørk bedre. Han var trener og sportssjef gjennom hennes syv år i Larvik og de bygde opp et helt spesielt tillitsforhold. På grunn av jumpers knee-skaden spilte ikke Mørk håndball på to år, men Gjekstad sluset henne tilbake på banen og inn i karrierens høydepunkter: VM-gull, to EM-gull og tre Champions League-seire fra 2014 til 2019.

les også Mørk til Vipers – bestemte seg for å dra hjem etter morens kreftbeskjed

– Ole er en av dem som kjenner meg best som spiller. Det er klart at det gir meg en veldig trygghet at han er her. Det gjør det lettere, forklarer hun og legger til at den sterke spillerstallen også var en årsak til overgangen. Jana Knedlíková (fra Györ), Jeanett Kristiansen (Ikast) og Evelina Eriksson (Skuru) er også hentet inn.

MOTSTANDERFLEIP: Vipers Ole Gustav Gjekstad snakker til Györs Nora Mørk, like før slutt av Champions League-møtet våren 2019. Ungarske Györ vant 31–22. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men mamma Tirill Mørks kreftdiagnose er den viktigste årsaken til sommeren store overgang i internasjonal håndball. Nora ønsker å være i nærheten av moren i Oslo.

– Det går etter forholdene bra. Men det er klart det er spesielt, sier Nora Mørk og kaller moren «veldig tøff».

Nora Mørk har bare spilt håndball i fire av de siste 30 månedene. Senest 25. august i fjor ble hun korsbåndskadet. Det ble det første og siste hun gjorde for CMS Bucuresti.

– Det har gått nesten ett år siden korsbåndskaden. Jeg har lyst til å se på meg selv som frisk. Så skjønner jeg at jeg må ha noen tilpasninger utover i sesongen, sier hun og legger til:

– Det viktigste for oss to blir å kommunisere mye fremover. Det er ingen tvil om at jeg trenger å spille mye håndball uansett om det er Champions League eller mot Oppsal eller Rælingen. Det spiller ingen rolle. Men Ole har før holdt meg igjen med jernhånd.

– Jeg kjenner henne godt nok til at vi ikke skal drive rovdrift og ofte ta henne av banen før hun vil selv. Selv om Nora er blitt eldre og mer voksen så er det ikke alltid lett å vite når nok er nok, sier Gjekstad og er forberedt på «å bli en ganske upopulær person i spillergruppen i lange perioder».

les også Utsettelsen bra for Nora Mørk: – Nå blir OL veldig, veldig realistisk

Han skal styre 22 spillere. På banen finnes bare syv plasser. Men Gjekstad er også opptatt av at Nora Mørk må tilpasse seg sin egen skadehistorikk som har ført til totalt ni turer på operasjonsbordet. Hun er merket for livet og har selv sagt til TV 2 at «det finnes sikkert 1000 leger der ute» som vil at hun skal legge opp.

– Medisinerne kan ha rett. Det kan være et godt råd. Men nå er en del sportsstjerner skrudd annerledes sammen enn andre. Jeg håper dette holder, sier Gjekstad.

– Sannsynligvis må hun gjøre noen tilpasninger i spillestilen. Samtidig kan hun ikke ta bort det som gjør henne god. Hun må bestemme seg for hvilke dueller hun skal ta. Særlig på trening. Nora kan ikke supe inn i alle dueller.

Selv tviler Nora Mørk på om hun vil forandre seg.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å endre litt spillestil. Jeg må føle litt på det, sier hun.

På sesongens første trening i Aquarama fikk hun – uten motstand – vist at både blikk, teknikk og skuddstyrke er på plass 40 dager før seriestart. Vipers åpner seriespillet mot Sola 29. august.

PS: Nora Mørks lønn i Vipers er ukjent. Vipers hadde fylt opp lønnsbudsjettet, men fem forretningsfolk i Kristiandsan har stilt opp. Kontrakten er for en sesong med mulighet for utvidelse.

Publisert: 20.07.20 kl. 21:57

Fra andre aviser