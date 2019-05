TRENEREN I RYGGEN: Henny Reistad (til høyre) har trener Ole Gustav Gjekstad og Linn Jørum Sulland i ryggen foran Champions League-semifinalen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gjekstad har holdt Henny Reistad kraftig tilbake: – Hun var ganske tom

BUDAPEST (VG) Henny Reistad (20) har X-faktoren som kan gi Vipers Kristiansand suksess i lørdagens Champions League-semifinale mot Györ. Supertalentet har gjennom vinteren blitt holdt tilbake av trener Ole Gustav Gjekstad.

– Jeg er glad alt ansvaret ikke ligger på meg selv. Det er viktig at noen tar tak i deg før det skjer skader. Så det er jeg veldig takknemlig for, sier Henny Reistad .

20-åringen sto i sentrum for interessen da Vipers fredag hadde sitt pressetreff i vakre Esernyős Art Gallery – en langpasning fra Donau i den ungarske hovedstaden.

– Hun har «hele pakka», mener Linn Jørum Sulland (34) – Vipers-skytteren med all mulig erfaring fra Champions League. Hun satte inn 10 i den avgjørende finalen da Larvik vant for åtte år siden.

– Hun er superseriøs, har det i hodet og trener smart og bra, beskriver Vipers-toppscoreren med 76 mål i Champions League.

Reistad har til nå tatt alle nye nivåer lynkjapt. Semifinalen mot det norskdominerte mesterlaget fra Ungarn blir hennes største kamp til nå i karrieren.

Håndballkometen fra Bærum debuterte med å være Norges tredje beste spiller under EM i desember. Erfarne Gjekstad har redusert trykket på ungjenta som brukte sist sommer på å ta sølv i junior-VM for Norge. Pausene har vært få for en spiller som både håndballforbundet og Vipers ønsker å få maks ut av.

– Jeg så etter EM i desember at Henny var ganske blass i øynene. Jeg vet ikke om hun merket det selv, men jeg så at hun var ganske tom, sier Gjekstad.

– Det var litt tungt den første måneden etter EM. Den var også preget av litt sykdom, sier Henny selv.

CL-semifinalene Spilles begge i Laszlo Papp Sportarena lørdag. Kl. 15.15: Vipers-Györ Kl. 18.00: Metz-Rostov-Don Vipers Kristiansand har spilt disse kampene på veien til Final 4. Kvartfinaler: Buducnost 25–18 (h) og 24–19 (b). Hovedrunde/gruppespill: Györ 26–33 (h) og 29–33 (b). Thüringer 31–24 (h) og 29–21 (b). Krim 29–21 (h) og 25–24 (b), Ferencvaros 35–27 (h) og 26–27 (b), Bucuresti 27–29 (h) og 31–26 (b). Bietigheim 27–27 (h) og 34–26 (b). Vis mer vg-expand-down

– Jeg har brukt henne ganske lite i norske seriekamper etter jul uten at vi har diskutert det så veldig. Hun har spilt i et kvarter eller 20 minutter, forklarer Gjekstad og mener at grepet er «helt avgjørende for at hun skal holde» på lengre sikt.

– Klager hun mye på det?

– Nei, men hun kan kikke litt rart på meg noen ganger. Jeg vet at hun er ung har vært gjennom en stor fysisk og mental belastning – og har prøvd å holde igjen ganske kraftig.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å spille hele tiden. Men det er bra at han har kontroll. Det er bedre å spille litt for lite enn litt for mye, mener hun selv.

Men i Champions League-kvartfinalene var Reistad tilbake. Mot Buducnost scoret hun på 10 av 13 skudd og var Vipers beste utespiller. Hurtigtoget fra Bærum kan fort bli den spilleren seiersmaskinen Györ får problemer med å takle.

– Jeg sa til henne før kvartfinalen at nå skal du få lov å slippe løs igjen. Sånn er det mange spillere. Jeg holder dem igjen og prøver å balansere belastningen slik at vi kan ha dem friske og raske med et mentalt overskudd. Det er veldig sjelden spillerne selv klarer å kontrollere det. De går i veggen. Der har jeg lært mye som trener, sier Gjekstad.

Han stor tro på at Henny Reistads fart kan være med å sette trykk på Stine Bredal Oftedal og resten av stjernegalleriet til Györ. Vipers må gjøre sensasjon for å komme til søndagens finale.

– Hun er flink til å bruke ferdighetene sine uansett hvem vi spiller mot. Hurtighet er en egenskap det er vanskelig å matche, mener Vipers-treneren.

Henny Reistad mener Gjekstad har en god plan og virker ikke preget av nerver foran sin største oppgave.

– Dette er helt sinnssykt og veldig gøy å være med på.

Vipers-Györ, lørdag kl. 15.15 (Viasat 4).

Publisert: 11.05.19 kl. 08:17