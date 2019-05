TILBAKE: Malin Aune har hatt en tøff vinter, men kan søndag ta bronse i Champions League med Vipers. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Tøff tid etter EM-suksessen: - Det var kjipt

BUDAPEST (VG) Hun røk på en hjernerystelse for fire måneder siden. Sesongen etter EM-suksessen har vært tøff for Malin Aune (24). Søndag blir kantspilleren viktig for Vipers i kampen om bronsen i Champions League.

Trønderen slo bakhodet i hallgulvet da Vipers 13. januar for Molde tapte sesongens eneste kamp hjemme i Norge.

– Det var kjipt, sier Aune, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd med 27 scoringer i Frankrike-EM før jul. I stortapet mot Györ lørdag scoret høyrekanten to.

Hun opplevde en lignende smell mot hodet da hun spilte for Oppsal. Faren for kroniske smerter er til stede.

– Derfor tok dette lenger tid, sier Aune. Hun var satt ut av spill en hel måned. Det var lengre enn en utålmodig Aune hadde regnet med.

– Jeg fikk hodepine eller ble dårlig etter trening. Det gikk litt frem og tilbake. Jeg hadde dårlig til før mellomrunden i Champions League, men fysioterapeuten vår var veldig streng. Jeg er glad for at jeg tok det på alvor. Nå føler jeg meg pigg, frisk og kjenner ingen ting til det nå, sier Malin Aune - som søndag møter Metz i kampen om 3. plassen i Champions League.

Den franske mesterklubben slo Vipers to ganger i forrige sesong.

– Man frykter at gjentatte små traumer mot hodet kan gi langvarige konsekvenser som hodepiner, konsentrasjonsvansker, og at det er lettere å bli skadet igjen. Det har skjedd i Norge at spillere har gitt seg på grunn av hjernerystelser, spesielt i ishockey, sa Lars Engebretsen, en av Norges fremste eksperter på hodeskader i idrett, til VG tidligere denne uken.

– Jeg har også slitt med overbelastning i kne og legg. På trening må jeg passe på at det ikke blir for mye. Man kjenner at det er på slutten av sesongen, sier Malin Aune foran sin største kamp i karrieren. Hun var på lagoppstillingen, men fikk spille i EM-finalen i 2016.

– Jeg håper Malin tar et steg opp igjen. Det har vært tungt lenge, sier Ole Gustav Gjekstad.

