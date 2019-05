Vipers sikret Champions League-plassen i drama: – Litt for spennende

HAMAR (VG) (Storhamar-Vipers Kristiansand 23–24, 0–2 i kamper) Vipers måtte slite for sesongens siste tittel. Men til slutt sikret Henny Reistad og Vipers seg seieren i sluttspillet og plassen i neste sesongs Champions League.

Oppdatert nå nettopp







– Litt for spennende, sier Reistad.

– Vi spilte bra i forsvar, men angrepsmessig så roter vi bort altfor mye og sløser med sjansene våre. Men det handlet ikke om å gjøre det pent. Det handlet om å vinne, sier sesongens komet i norske kvinnehåndball. Hun er sliten. Men det er ikke ferdig. Lørdag samles landslaget foran VM-kvaliken mot Hviterussland 30. mai og 5. juni.

Storhamar utfordret Vipers kraftig utover i 2. omgang. Med syv mot seks-spill i angrep og en svært offensiv variant i forsvar.

– Jeg må gratulere Vipers med en fantastisk sesong, men jeg er også utrolig stolt av mine jenter. Mange forventet at vi skulle bli feid av banen, sier Storhamar-trener Arne Senstad – som måtte klare seg uten sin kneskadede kaptein Betina Riegelhuth.

Den 40-årige brassen i mål, Chana Masson, gjorde glimrende redninger og endte opp med hele 19. Guro Nestaker fulgte opp 17 scoringer i den første finalen med nye susere og satte inn 19–18-ledelse drøye 10 minutter før kampslutt.

les også Elverum sluttspillmestre for åttende gang på rad

Men Vipers svarte umiddelbart. Keeper Eline Fagerheim gjorde avgjørende redninger, mens Henny Reistad og Linn Jørum Sulland våknet i angrep. Vipers ledet 22–19 da de fikk både Mathilde Kristensen og Silje Waade utvist.

Heidi Løke utnyttet overtallet med to scoringer. Dermed var Vipers bare ett mål foran med fem minutter igjen. Men Henny Reistad stormet gjennom Storhamar-forsvaret til 21–23-ledelse. Men Nestaker scoret og Løke utlignet til 23–23 i nest siste minutt av ordinær spilletid før Marta Tomac ble matchvinner for Vipers på et godt gjennombrudd.

– Herre Gud jeg tenkte ikke så mye på at det var siste skuddet. Jeg tenkte bare på å sette den, sier Tomac.

– Vi slet noe veldig i to kamper. Men vi visste at vi måtte krige og skvise det siste vi hadde i sitronen, beskriver hun.

GOD TIL SLUTT: Henny Reistad var god da Vipers til slutt sikret seg seieren i sluttspillet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Dermed vant Vipers både serie, cup og sluttspill i tillegg til bronsen i Champions League. Mens Storhamar tok sølv i alle tre turneringer.

– Det ble litt spennende i dag også. Vi var ganske rolige, men når man ser på tavlen skjønner jeg ikke helt det. Men jeg syns vi spiller bedre i forsvar i dag men så er det mer klabb fremover. Jeg er veldig glad for at vi har vunnet disse to kampene og nå blir det Champions League-plass neste sesong, sier Vipers-spiller Emilie Hegh Arntzen til TV 2.

Håndballstjernen Heidi Løke på Storhamar mener laget skal være meget fornøyd med egen innsats.

les også Veide 167 kilo: Sjekk Arendal-heltens imponerende forvandling

– Det er utrolig surt at vi taper med et mål. Men vi skal være utrolig stolte av jobben vi har gjort i to kamper. Vi spiller mot det tredje beste laget i verden nå, sier Løke til TV 2.

Samtidig fremhevet Storhamar-trener Arne Senstad at de har fått mye ut av små ressurser denne sesongen.

– Man må bare gratulere Vipers med en helt overlegen sesong. Men fy f ... sorry, beklager. hvor stolt jeg er av de gule og blå. Vi har vært utsatt for en del skader og sykdom. Vi er ikke i nærheten av å ha ressurser til å ha samme bredde, men vi står opp og er i en cupfinale, blir toer i serien er i kvartfinale i europacup og vi klarer jaggu å plage dem her også, sier Senstad.

SLØV IGJEN: Heidi Løke scoret seks mål på Eline Fagerheim. Det var akkurat ikke nok mot Vipers. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Vipers ledet 14–11 ved pause. Hjernen i Storhamars angrepsspill, Tonje Enkerud, startet med fire feil. Dermed ledet Vipers 5–1 før Storhamar-trener Arne Senstad etter ni minutter tok ut keeper Chana Masson og spilte syv mot seks spillere i angrep.

Det virket.

Et kvarter etterpå løftet Heidi Løke taket i Boligpartner Arena med å sette inn 10–9-ledelsen. Men Vipers kom tilbake. 40-årige Masson var omgangens beste keeper, men Storhamar klarte likevel ikke å stå imot trykket fra Emilie Hegh Arntzen (4 mål), Malin Aune (4) og Mathilde Kristensen (2).

les også Høydramatisk sluttspillfinale: Storhamar sekunder unna å sjokkere Vipers

Vipers hadde store problemer med å slå Storhamar i den første finalen, men har slått rivalen til sammen syv ganger på rad de to siste sesongene. Denne vinteren har Vipers knust Hamar-laget 40–18 og 30–19 i serien, mens cupfinalen ble vunnet 31–25 i Oslo Spektrum.

Alle de tre kampene med Katrine Lunde i buret. I dag satt den skadde keeperen på benken i Boligpartner Arena.

Hun skal i midten av juni opereres for korsbåndskaden. Kneet skal ellers ikke ha store skader etter at ulykken var ute i bronsefinalen av Champions League. Lunde har for lengst gjort det klart at hun ønsker å komme tilbake på banen.

Publisert: 21.05.19 kl. 20:51 Oppdatert: 21.05.19 kl. 21:36