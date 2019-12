Nederland-gull etter kjempedrama: – Jeg gjorde nesten i buksa

KUMAMOTO (VG) (Spania-Nederland 29–30) De har vært i både VM-finalen og EM-finalen uten å lykkes. Men i dag var det ingen som kunne stoppe de nederlandske håndballjentene. De vant VM-gull etter et voldsomt drama.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg gjorde nesten i buksa, sier Estevana Polman til VG om de siste sekundene.

Lois Abbingh scoret på straffe to sekunder før slutt etter at Spania hadde hatt sjansen bare sekunder i forveien. Men keeper Tess Wester reddet skuddet til Alexandrina Cabral.

Spanias strekspiller Ainhoa Hernandez kastet seg på for å stoppe utspillet, fikk rødt kort fra de franske dommerne og da skal det etter reglene dømmes straffe til motstanderen.

les også Første dobbelttap på 23 år: – Jeg føler meg tom nå

– Jeg mener det er riktig. På TV-bildene ser det ut som hun har hendene innenfor Nederlands seksmeter for å stoppe utspillet. Da er det sabotasje av spillet, sier TV 3s ekspert, Gunnar Pettersen, til VG.

Abbingh sto mot presset og satte ballen inn forbi Darly Zoqbi.

– Ikke tenk. Bare skyt, sier Abbingh om den avgjørende situasjonen. VMs toppscorer satte inn sitt 71. og siste mål.

– Vi hadde virkelig ikke trodd dette før VM. Men den siste tiden har vi fått følelsen av at ting går vår vei, sier Abbingh som fikk telefon fra den nederlandske statsministeren Mark Rutte rett før hun snakket med VG.

– Det er så vidunderlig at endelig betyr noe og at håndball blir betraktet som en stor sport i Nederland, sier Abbingh.

GULLJUBEL: Nederland jubler for gullet med målvakt Tess Wester i front. Rett bak henne matchvinner Lois Abbingh. Foto: HIROSHI YAMAMURA / EPA

Estavana Polman & co. er verdensmestre for aller første gang. De er nasjon nummer 13 som vinner VM-gull i kvinnehåndball. Norge har tre titler (1999, 2011 og 2015).

– Jeg vil drikke, roper hun da hun ankommer intervjuet med oss.

– Halleluja. Jeg klarer ikke å innse det ennå. Vi fader meg meg verdensmestre. Jeg er tom, sier Polman som ble kåret til VMs mest verdifulle spiller.

– Det er fantastisk selvsagt, sier Polman som til daglig spiller med seks norske jenter i Esbjerg.

Håndballjentenes overkvinner i semifinalen fredag, Spania, fikk det etter hvert vanskelig i finalen. Tess Wester reddet de riktige ballene. Keeperen fikk en ball i hodet etter 40 minutter, men reiste seg og fortsatte.

Fremover på banen viste Nederland at de har mesterskapets skarpeste skyttere i Polman (9 mål) og Abbingh (7 mål). Sammen med strekspiller Danick Snelder (5 mål) sto de for det meste.

les også Folkebørsen: Norge tapte mot overmakten

Men Spania-trener Carlos Viver gjorde taktiske varianter mot Nederland-stjernen mot slutten, men Polman var ikke til å stoppe. 24–21-scoringen - med frimerke - luktet det svidd av.

Spania var bare ett mål bak fire minutter før slutt. Høyrekanten Marta Lopez satte sitt femte mål for kampen, men Polman scoret rett etterpå nummer ni.

Alexandrina Cabral scoret for Spania, Polman gjorde en feil og Cabral fikk sjansen på kontring. Wester gjorde finalens beste redning før Lopez endelig utlignet til 29–29 halvannet minutt før slutt.

Før dramaet toppet seg med rødt kort og straffe.

les også Mot monster-år for håndballjentene: – Det blir tøft

Nederland kom for alvor inn verdenstoppen for fire år siden. Da ble det et sviende tap for Norge i VM-finalen. Året etter tapte de EM-finalen mye mer knepent for Norge.

Etter bronsen i fjorårets EM tok deres aller største stjerne, Nycke Groot, en pause fra landslaget. Uten bakspilleren har Nederland kommet knallsterkt etter en dårlig start på VM.

De slo Norge i gruppespillet og den største favoritten, Russland, i semifinalen. Dermed har de nederlandske jentene slått alle de tre andre topplagene under VM i Japan.

Spania startet klart best og ledet 6–2.

Men det tok ikke lang tid før Nederland kom i gang. De gikk via 9–9 midt i omgangen til ledelse 16–13 ved pause.

Keeper Tess Wester kom i gang med redningene mens Lois Abbingh og Estavana Polman bestyrte et angrepsspill som stadig fant bedre ut av den spanske taktikken i forsvar.

Publisert: 15.12.19 kl. 14:00 Oppdatert: 15.12.19 kl. 15:24

Mer om