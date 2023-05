Thale Rushfeldt Deila (t.h.) signerer for danske Odense.

Thale Rushfeldt Deila klar for dansk toppklubb

Thale Rushfeldt Deila bytter ut Molde med den danske seriemesteren Odense. 23-åringen har signert en ettårskontrakt med danskene.

NTB

Det bekrefter klubben på sin nettside.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i Odense. De har et veldig spennende team som jeg gleder meg til å bli en del av. Jeg føler at Danmark er et naturlig neste steg for meg, sier Deila.

23-åringen har denne sesongen bidratt med 28 mål og 20 målgivende pasninger i europaligaen for Molde, hvor hun har fått vist seg fram på den internasjonale scenen. Hun var også en del av det norske landslaget som tok EM-gull i fjor.

– Jeg ser fram til å utvikle meg videre som spiller og håper jeg kan bidra ved å kjempe i europatoppen. Jeg gleder meg til å møte alle spillerne og hele organisasjonen. Jeg har valgt å skrive under for ett år med Odense, men jeg vedder på at det vil bli mange flere, sier Deila.

I den danske toppklubben bli hun lagvenninne med blant andre Maren Aardahl og Tonje Løseth.

Odense leder den danske toppdivisjonen foran Esbjerg og Herning-Ikast. Lørdag 6. mai spiller de kvartfinale i Champions League mot Györ.