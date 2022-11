LEGENDER: Camilla Herrem og Heidi Løke fikk raskt kontakt med spillerne foran Sverige-kampen lørdag. Her er det Stine Bredal Oftedal som er bortom for å hilse på.

Camilla Herrem og Heidi Løke på plass: − Kribler langt inne i sjelen

LJUBLJANA (VG) Camilla Herrem (36) og Heidi Løke (39) skapte glede hos landslagsspillerne da de dukket opp på tribunen lørdag kveld. Norge stiller uten Herrem for første gang på 15 år.

De to norske legendene har vært med å dominere internasjonal håndball siden de mesterskapsdebuterte med EM-gull i 2008. De har spilt 14 mesterskap sammen for Norge. Nå er Løke blitt mamma for tredje gang mens Herrem er gravid med sitt andre barn.

– Jeg kjenner jo at det kribler langt inne i sjelen når jeg ser håndball. Jeg har jo så lyst å være med. Det betyr bare at jeg elsker denne jobben og idretten ennå, sier Herrem.

Men Norges mangeårige venstrekant og visekaptein synes ikke det er vondt å sitte på tribunen. Norges dramatiske seier over Sverige var hennes aller første kamp som ren tilskuer i et mesterskap med håndballjentene.

– Der er selvsagt litt rart å være på den andre siden, sier hun.

Denne spesielle situasjonen skapte forstyrrelse for Norge i seieren over Sverige:

– Men vi har vært forberedt på denne situasjonen. Thorir (Hergeirsson) har visst dette lenge. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Men i desember neste år så vil jeg være på banen, sier hun.

Da starter Norge VM på hjemmebane. Heidi Løke fyller 40 år 12. desember og har ikke spilt for Norge siden EM for to år siden. Men ambisjonene om et comeback på landslaget lever for trebarnsmoren fra Sandefjord.

– Jeg vet hva som kreves for å komme tilbake på landslaget. Jeg skal gjøre alt jeg kan, lover Løke til VG.

Hun fikk sin tredje sønn for seks måneder siden og er blitt Larvik-spiller for tredje gang i karrieren. Nå trener hun to ganger om dagen igjen og blir stadig viktigere for den gamle mesterklubben. Larvik er oppe på 3. plass i eliteserien.

GOD STEMNING: Camilla Herrem og Heidi Løke koste seg som tilskuere lørdag kveld.

Info Meritter Herrem & Løke Camilla Herrem: 288 landskamper og 822 mål. 17 mesterskap for Norge. Ni gull, to sølv og tre bronse i OL, VM og EM. Heidi Løke: 226 landskamper og 801 mål. 14 mesterskap for Norge. Syv gull, to sølv og to bronse i OL, VM og EM. Vis mer

Løke – tidligere kåret til verdens beste håndballspiller – med niesen, Astrid Løke.

– Hun er 20 år. Jeg er dobbelt så gammel. Det er veldig koselig. Hun er venstrehendt og 180 høy. Hun kan bli så god hun bare vil, mener Løke.

Da hun EM-debuterte for 14 år siden kom den ettårige sønnen Alexander inn i troppen under mesterskapet i Nord-Makedonia. I slutten av denne uken skal Alexander Løke Gautestad på den første samlingen til 2007-landslaget. Også Sander Sagosens lillebror, Ciljan Sagosen, er med i troppen.

– Det er moro, men jeg skal ikke legge noe press på Alexander. Han får gjøre som han vil. Foreløpig synes han det er gøy og er veldig motivert, sier mamma Heidi.

2020: Heidi Løke og Camilla Herrem spilte sist sammen da det ble EM-gull for to år siden.

Lørdag kveld jublet Herrem og Løke for Norges seier i den tette fighten mot Sverige.

– Jeg har veldig trua. Norge møter tøffere motstand i mellomspillet, men jeg er ikke i tvil om det blir semifinale, sier Løke som gjennom denne helgen sammen med Herrem har holdt foredrag og vært sammen med hovedsponsorens folk i Slovenia.

Herrem kjenner igjen det norske landslaget fra sine 17 mesterskap på rad.

– De har gjort det veldig fint og keeperne har kommet så godt i gang. Men den person som har imponert meg mest er Vilde Ingstad. Fytti grisen! Det hun har gjort er helt rått. Hun er så stabil, trygg og sterk. Hun blomstrer, roser Camilla Herrem.

Har du tenkt på hva håndballjentene sier i sitt kamprop?

Fra onsdag skal hun være i Viaplays gjest i EM. Hun skal være med i rettighetshaverens studio, men unngår tydelig rollen som ekspert.

– Min rolle skal være gjest. Jeg er landslagsspiller. Det er viktig. Jeg kommer ikke til å kritisere noe som helst. Jeg er her fordi jeg støtter mitt lag og mine jenter, sier Camilla Herrem.

Mens VG snakker med henne og Heidi Løke under oppvarmingen i Arena Stozice stikker stadig lagvenninner bortom. Gjensynsgleden er tydelig stor. Også hos Stine Bredal Oftedal.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig at de er her. Det gir litt ekstra energi, sier kapteinen.

– Selvfølgelig er de savnet. Vi er veldig gode på å fokusere på troppen som er tatt ut, men det er ingen tvil om at fraværet til spillere og personligheter som det blir merket når de ikke er med.

Norge fortsetter EM mot Slovenia mandag (kl. 18.00) og Danmark onsdag (kl. 20.30). Fredag er det semifinale. Mens finalen spilles 20. november i Ljubljana.