GRAVID: Amanda Kurtovic venter barn.

Amanda Kurtovic deler gladnyhet – venter barn

Den tidligere landslagsspilleren Amanda Kurtovic venter barn sammen med tidligere ishockeyspiller Brede Csiszar.

Det deler Kurtovic og Brede Csiczar på Instagram.

– Et tikkende hjerte og små sprellende bein, skriver begge på det sosiale mediet.

I 2020 forlovet de seg, tre år etter at de to hadde blitt et par.

Kurtovic ble verdensmester sammen med det norske landslaget i VM i Brasil i 2011 og i VM i Danmark i 2015. Hun var også med da Norge tok OL-gull i 2012.

Våren 2022 ble det klart at hun skulle returnere til Larvik HK og norsk håndball, etter å blant annet ha spilt for storklubbene Bucuresti og Györ.

Kurtovic hadde 507 scoringer på merittlista i Larvik HK før hun kom tilbake til fjorårets sesong. Den tidligere landslagsspilleren vant Champions League med klubben i 2011. I 2016/2017-sesongen ble hun kåret til årets profil i eliteserien i Norge.

Hun noterte seg med 116 scoringer under 2022/2023 sesongen og var en sterk bidragsyter til at Larvik tok en femteplass i serien.

Csiszar la ishockeyskøytene på hyllet i 2019. Den tidligere Vålerenga-kapteinen rundet over 500 kamper for klubben. Nå er han daglig leder i Larvik håndballklubb, samme klubb som Kurtovic spiller i.