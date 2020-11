ÅPEN OM Å HA MISTET BARNET: Katrine Lunde er åpen om at hun har mistet sitt ufødte barn, som egentlig skulle holde henne hjemme fra EM. Her i kamp for Vipers mot Storhamar i NM-semifinalen i 2017. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Katrine Lunde reiser til EM likevel: − Mistet det ufødte barnet vårt

Silje Solberg har testet positivt på coronaviruset nok en gang. Nødløsningen i mål: Katrine Lunde, som har mistet det ufødte barnet sitt.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Katrine Lunde har meldt seg til disposisjon for EM-troppen etter at målvakt Silje Solberg testet positivt på coronaviruset atter en gang.

Lunde meldte forfall til mesterskapet på grunn av graviditet. Hun har mistet det ufødte barnet, skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding.

– Vi er lei oss for at vi mistet det ufødte barnet vårt, og hadde virkelig sett fram til å bli en større familie. Dessverre gikk det ikke denne gangen. Jeg har trent bra etter at dette skjedde, og har stilt meg til disposisjon for EM-troppen, sier Katrine Lunde i pressemeldingen.

Lunde har datteren Atina (5) fra før og delte nyheten om at hun var gravid 10. november.

Planen er nå at hun reiser til Danmark og slutter seg til laget når hun har gjennomført det nødvendige testregimet.

– Vi synes alle det er trist at Katrine og Nikola mistet barnet sitt, og gir dem vår støtte i denne situasjonen. Katrine har trent bra hjemme i Kristiansand, og får ytterligere en uke med god trening sammen med reservene kommende uke, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson i pressemeldingen.

Solberg har på sin side testet positivt på coronaviruset en rekke ganger denne uken, og hennes deltakelse i mesterskapet er i stadig større fare.

– Formen og kroppen kjennes bra, men dessverre testet jeg positivt igjen. Det er jeg selvsagt veldig lei meg for, fordi det kribler i magen etter å spille EM. Men i dette tilfellet er det ikke opp til meg, annet enn å håpe at neste ukes test er negativ, sier Silje Solberg i pressemeldingen.

Håndballforbundet skriver videre at Lunde og Heirgeirsson ikke ønsker å uttale seg utover det som står i meldingen.

Publisert: 28.11.20 kl. 16:04 Oppdatert: 28.11.20 kl. 16:18