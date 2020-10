UTE: Det er usikkert hvor lenge Sander Sagosen er ute etter å ha blitt skadet i åpningen av Bundesliga. Her får han behandlingen under kampen mot Erlangen. Foto: Axel Heimken / dpa

Samme skade for Sagosen: – Det svir

Sander Sagosen kan gå glipp av opp til syv Kiel-kamper. Lårskaden kan også påvirke landskampene om en måned. 25-åringen liker det slettes ikke.

– Så klart veldig kjipt å gå glipp av så mange kamper, nå når vi endelig er i gang med serie og så videre, men sånn er sport. Og jeg har full tiltro til at gutta skal gjøre jobben til jeg er tilbake. Men det svir å måtte sitte på sidelinjen så mange ganger de neste ukene, sier Sagosen til VG gjennom sitt management.

Kiel skal spille syv kamper frem til 1. november. Så kommer Norges EM-kvalikkamper mot Latvia (4.11) og Italia (8.11).

Også sist sesong røk trønderen på en lårskade. Kiel konstaterer avrevede muskelfiber i høyre lår etter en MR-undersøkelse.

– Skaden er den samme som oppsto omtrent på samme tid i fjor. Det er en strekkskade/muskelskade nedenfor lysken. Nå er det en uke trening i basseng før det bli en uke trening på mølle. Håper å være tilbake i full trening og kamper om to til tre ukers tid.

I fjor tok det over måned før han kom tilbake. Sagosen ble med på landslagets samling rett i etterkant, men spilte ingen av kampene i Golden. Landslagssjef Christian Berge ønsker neppe å ta noen sjanser med Sagosen foran VM i Egypt i januar. Men selv håper bakspilleren på å slippe til i sine første landskamper siden EM-bronsen ble sikret 25. januar.

– Jeg håper å være klar til det. Men vi får se. Tar uke for uke dag for dag nå og håper på så mye fremgang som mulig så fort som mulig. Men vet at det tar tid med strekkskader så må bare skynde meg langsomt.

Med Nikola Bilyk langtidsskadet har Sander Sagosen tatt tunge tak for Kiel i sine fem første kamper. Han sto bak 27 mål inntil han ble skadet mot Petter Øverbys Erlangen sist søndag. Men han mener ikke at belastningen er blitt for stor etter et halvt år uten håndballkamper.

– Nei det tror jeg ikke har noen sammenheng her nå. Jeg har vært vant til den belastningen over mange år og ikke noe nytt det, sier Sagosen.

Han var stor i den tyske supercupfinalen og har hittil bare mislyktes i hjemmedebuten som ga stortap for franske Nantes.

– Jeg stortrives først og fremst. Så alt har egentlig vært fint, utenom smellen vi fikk mot Nantes. men på en måte var det fint vi fikk en «wake up call der» og ikke i ligaen eller supercupen. Så jeg håper bare gutta fortsetter som vi har spilt nå de neste ukene. Så skal jeg gjøre mitt for å være tilbake så fort jeg kan for å bidra.

