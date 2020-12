TRIST: Camilla Herrem mener at det er trist at det blir opprettet falske profiler i håndballjentenes navn. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ut mot falske kontoer på sosiale medier: − Det er ubehagelig

KOLDING (VG) Norges Håndballforbund opplever at landslagets supportere blir svindlet fra falske kontoer på sosiale medier. Nå ber Camilla Herrem folk forsikre seg om at de er på håndballjentenes offisielle Instagram- eller Facebook-konto.

– Det er ubehagelig å se at de falske kontoene ligner så mye på de originale. Jeg vet at det er mange som har tatt feil og fått problemer på grunn av det. Det er trist å høre, sier Herrem til VG.

Norge har vunnet fem kamper på rad i EM og møter Ungarn i en betydningsløs kamp tirsdag. Fredag venter semifinalen i Herning. Interessen øker både på sosiale tradisjonelle medier inn mot EM-avslutningen.

Norges Håndballforbund opplyser at de nå vurderer å politianmelde falske kontoer som utgir seg for å være håndballjentene. Forbundet mener problemet er tiltagende både for kvinnelandslaget og håndballgutta, som etter planen skal spille VM i januar.

– De bruker bildene våre og profilen vår uten lov under navn som gir inntrykk av at de er landslagenes offisielle sider. Vi tror ikke de har edle hensikter ut fra engasjement. Vi tror de vil berike seg. Omfanget er stort og voksende. Det blusser opp rundt mesterskap og NM-finaler. De vil at folk skal engasjere seg og legge igjen personlig info, sier Lars Hojem Kvam i Norges Håndballforbund.

Han opplyser at forbundet ikke vet hvem som står bak, men tror mange av kontoene blir etablert i utlandet. NHF går via Facebook, som også eier Instagram, for å stoppe de falske profilene.

FALSK KONTO: Eksempel på en falsk konto med samme profilbilde og utseende som håndballjentenes offisielle konto. Foto: Skjermdump tatt av NHF

– Noen ganger har vi fått medhold av Facebook, andre ganger har det vist seg vanskelig fordi de ikke nødvendigvis ser på «håndballjentene» som så eksklusivt. Det gir oss utfordringer. Da blir det viktig for oss å få informert folk. Veldig mange lukter lunten, men de som holder på med bedrageri er fornøyd om de får med ut kontoopplysninger fra noen få, sier Kvam og opplyser at forbundet nå vurderer politianmeldelse.

– Vi anbefaler alle som blir svindlet å gå til det skrittet. Vi har foreløpig ikke blitt lurt for penger. Med ujevne mellomrom blir vi gjort oppmerksomme på folk som har gått i fellen både med kjøp av falske billetter og andre ting, sier han.

Lars Hojem Kvam forteller at også partnere, sponsorer og ledende skikkelser i Håndball-Norge har gått på limpinnen.

Håndballjentene har en offisiell konto på Facebook og en konto felles med herrelandslaget på Instagram.

– Hvis noen ber deg om å legge igjen kort eller betalingsinformasjon så er du på feil sted. Vi har ikke slik på våre kontoer. Jeg har fått mange av disse spørsmål om dette virkelig er vår konto. Det er mange av dem, mener Camilla Herrem som selv har over 60.000 følgere på Instagram.

– De som er interesserte bør følge våre offisielle kontoer. Det er vanskelig å gjøre noe med at noen utgir seg for noe de ikke er. Men det er ingen tvil om at det er irriterende. Det er veldig synd om noen blir svindlet, sier Nora Mørk som med 115.000 har flest følgere av de norske håndballjentene på sin personlige Instagram-konto.

