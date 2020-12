Kommentar

Hodet som aldri sier stopp

Av Leif Welhaven

DET SYNLIGE BEVISET: Nora Mørk tar en selfie sammen med Stine Bredal Oftedal etter å ha sikret EM-gullet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

(Norge-Frankrike 22-20) Den mentale styrken til Nora Mørk har knapt sin like i norsk toppidrettshistorie.

Se for deg at du har vært borte fra det du elsker i evigheter, og har vært gjennom så mye slit og skader at de aller fleste hadde gitt opp for lengst. Så spiller du omsider den store finalen du har drømt om igjen.

Tre minutter før slutt gjør du en feil som kan bli skjebnesvanger. Hvem hadde vel ikke følt på angst og usikkerhet? Hvem hadde vel ikke blitt forknytt idet Estelle Nze Minko utnyttet et ballmist og satte inn 20-20?

Skulle det glippe?

Skulle en feil fra den største stjernen bli historien om denne EM-finalen?

Nei da.

For Nora Mørk har ikke bare fysiske håndballferdigheter av en annen verden, hun har en standhaftighet og en vilje til aldri å gi seg som er noe av det som gjør toppidrett på sitt beste så fascinerende. Det er ikke tilfeldig at de fremste er best når det gjelder. Etter en krevende kamp stod selvsagt Nora Mørk frem - og sørget for at ettermælet fra EM-finalen i Danmark overhodet ikke handler om Nze Minko. 21-20 fra Mørks hånd rett etterpå sendte Norge tilbake i føringen, og hun endte med å score to av de fire siste norske målene.

At en straffebom på tampen gjorde at punktumet ikke ble helt perfekt får vi håpe at selv en perfeksjonist som Mørk legger minimalt med vekt på, all den tid en karriere som faktisk kunne vært over i stedet har fått en ny topp.

I et ellers krevende år, der vi på denne dagen kan la prinsipielle coronadiskusjoner få en hvilepause, er det et faktum at det er noe «hell i uhell» akkurat for Mørk i at OL i Tokyo ble utsatt i et år.

Historien viser at vi ikke kan ta noe for gitt hva gjelder 29-åringen og skader, men nå peker pilene heldigvis rett vei for en spiller som har måttet kjempe seg tilbake langt flere enn de fleste av oss hadde orket tanken på.

Nora Mørk er nå kvadruppel europamester, og har i tillegg fått med seg én variant av de to edleste valørene i VM-sammenheng. Men minnene om tårene fra 19. august 2016, da en bom fra Camilla Herrem avgjorde at Russland tok seg til OL-finalen i Rio de Janeiro, har trolig vært svært avgjørende for å holde ut mentalt med at kroppen stadig har motarbeidet henne. Etter at kneet kostet henne dyrt de siste par årene, er det godt håp om at en håndballhistorie der toppene har vært like høye som dalene har vært dype, kan få den aller største drømmen realisert til slutt.

I tilfelle er det ikke bare en fysisk prestasjon av de sjeldne at Nora Mørk har vist hva som er mulig bare man vil det nok. Det er vel så mye beretningen om en idrettsutøver som gir ordet «hodejeger» en egen dimensjon.